Cambiano gli uomini, non il risultato: l’Inter-B elimina l’Udinese dalla Coppa Italia

L’Inter elimina l’Udinese dalla Coppa Italia grazie alle reti di Arnautovic ed Asllani ed accede ai quarti di finale, dove si ripropone la sfida alla Lazio di Baroni.

Inzaghi ne cambia 9 su 11: spazio ai vari Josep Martinez, Buchanan ed Asllani, con la coppia Taremi-Arnautovic davanti. Proprio Arnautovic è protagonista dopo nemmeno 10 minuti: scatto in profondità sull’imbucata di Zielinski, l’austriaco si accentra e tira, trovando la respinta di Kabasele. Per Massimi è calcio di rigore, ma il Var lo richiama sui suoi passi facendogli notare che il tocco di braccio c’è, ma non è da punire con il penalty. L’Udinese alza il pressing passata la paura cercando di non far uscire l’Inter.

Dopo quasi mezz’ora di nulla, al 29′ ecco il gol che sblocca il match: erroraccio di Ekkelenkamp che lancia di fatto Taremi, l’iraniano è intelligente a premiare il taglio di Arnautovic che in diagonale, di sinistro, insacca. Al 42′ il match viene sospeso per qualche minuto perché un tifoso dalle prime file degli spalti si è sentito male. Dopo che la persona in questione è stata soccorsa e portata via in barella (ed è ora in condizioni stabili in ospedale), la partita è ripresa e Asllani ha messo dentro il 2-0 direttamente su calcio d’angolo con una traiettoria insidiosissima.

Nella ripresa l’Udinese abbozza una reazione in avvio: Lucca (entrato per Sanchez) va vicino allo specchio con un colpo di testa che va alto. Inzaghi fa ruotare i suoi ed entrano Lautaro, Calhanoglu e Dumfries. L’Inter fa girare palla senza premere troppo sull’acceleratore, i friulani faticano a frenare il possesso avversario. Al 77′ Lautaro fa sponda per Taremi, che si invola e centra il palo a tu per tu con Piana. Nel finale c’è gloria anche per un fin lì inoperoso Josep Martinez: botta di Tourè, il portiere spagnolo manda in corner un tiro potente. Non succede altro, nerazzurri avanti.