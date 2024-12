Chiuso l’accordo: i Friedkin sono i nuovi proprietari dell’Everton

Dan e Ryan Friedkin espandono il loro patrimonio calcistico. La famiglia proprietaria della maggioranza della Roma ha chiuso in queste ore per l’acquisto dell’Everton. Le trattative per l’acquisizione del club di Liverpool andavano avanti da diversi mesi, ma ancora non si era trovato l’accordo definitivo. Ora, invece, è tutto fatto. La Premier League ha dato anche il suo consenso per l’acquisto ed è tutto ufficialmente fatto.

Questo il comunicato ufficiale della società d’Oltremanica:

“Il Football Club Everton è stato acquisito da Roundhouse Capital Holdings Limited (Roundhouse), una società del gruppo The Friedkin Group (TFG). La transazione è stata finalizzata dopo un accordo tra Blue Heaven Holdings (BHH) di Farhad Moshiri e Roundhouse per la vendita della partecipazione di maggioranza di BHH nel Club.

L’accordo ha ricevuto le necessarie approvazioni regolatorie dalla Premier League, dalle Women’s Professional Leagues Limited, dalla Football Association e dalla Financial Conduct Authority”.

Mark Watts sarà il CEO dell’Everton e ha parlato così dopo la chiusura dell’operazione:

”Oggi segna un’occasione importante e orgogliosa per il gruppo, poiché diventiamo custodi di questo iconico club di calcio. Siamo impegnati a guidare il club verso una nuova e entusiasmante era, sia dentro che fuori dal campo. Garantire una stabilità finanziaria immediata al club è stata una delle nostre priorità, e siamo lieti di averlo raggiunto. Sebbene restituire al club il suo posto di diritto nella classifica della Premier League richiederà tempo, oggi è il primo passo di questo percorso”.