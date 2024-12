Coppa Italia, Inter-Udinese sospesa per il malore di un tifoso: le sue condizioni

E’ in corso il match fra Inter ed Udinese a San Siro. Al 42′ il match, sul punteggio momentaneo di 1-0 per i nerazzurri, è stato sospeso per qualche minuto perché un tifoso dalle prime file degli spalti si è sentito male.

Se ne è accorto Bastoni fra i primi in campo a richiamare l’attenzione dei medici. Dopo che la persona in questione è stata soccorsa e portata via in barella, la partita è ripresa e Asllani ha messo dentro il 2-0 direttamente su calcio d’angolo con una traiettoria insidiosissima.

Viene reso poi noto che il professor Geddo, responsabile del Servizio Sanitario dello stadio di turno a San Siro, ha salvato la vita allo spettatore accorrendo immediatamente per praticare il massaggio cardiaco. Il tifoso è in condizioni stabili ed è stato tradotto in ospedale.