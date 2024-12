Djokovic in lacrime per Del Potro: la scelta dolorosa dell’argentino e pubblico ammutolito

Juan Martin Del Potro ha lasciato tutti senza parole poco prima del suo ultimo match, incluso il rivale di sempre Djokovic.

Juan Martin Del Potro è quello che si potrebbe considerare l’emblema della sfortuna sportiva. Il gigante di Tandil, nato nel 1988, è stato falcidiato dagli infortuni nel corso della sua carriera.

Non a caso, ha avuto molteplici infortuni ai polsi e alle ginocchia, parti del corpo estremamente delicate per un tennista, costringendolo a lunghi periodi di pausa. Fino ad arrivare al definitivo stop, l’addio dai campi da tennis.

Tuttavia, prima di ritirarsi completamente, Del Potro ha deciso di scendere in campo un’ultima volta, in un match di esibizione che si è tenuto a casa sua, in Argentina. L’avversario? Il suo rivale storico e amico speciale Novak Djokovic.

Juan Martin prima della partita però ha rivelato la sua condizione fisica e ha lasciato tutti senza parole, perfino il suo amico Djokovic. Ecco nello specifico cosa ha detto.

La rivelazione di Juan Martin Del Potro

Le parole di Juan Martin Del Potro prima del suo ultimo match contro Novak Djokovic sono spaventose. Inoltre, servono a ricordare un lato oscuro dello sport, quello fatto di sacrifici e dolore. In un’intervista, l’argentino ha rivelato che dopo alcune operazioni è stato costretto a prendere dalle “7 alle 8 pillole al giorno“. A ciò aggiungeva anche un ansiolitico, evidentemente per rilassarsi.

Ancora, Del Potro ha detto che si è sempre sentito forte per affrontare tutto ma che l’infortunio al ginocchio lo ha decisamente sconfitto. Nonostante abbia girato il mondo in cerca dei migliori medici che potessero guarirlo, ma dopo ogni intervento e anestesia affermava di avere ancora dolore. Alcuni medici gli hanno anche consigliato di usare una protesi ma si sente troppo giovane per questo e ha confidato di avere paura. Un racconto struggente per un campione che in campo ha sempre fatto battere i cuori dei fan del tennis.

I risultati raggiunti in carriera

Juan Martin Del Potro è stato un grande campione del tennis. Il suo risultato più grande è stato sicuramente il torneo US Open 2009, conquistato dopo aver battuto due leggende di questo sport come Rafa Nadal e Roger Federer.

Inoltre, è stato anche un eroe per la propria nazione trionfando due volte ai Giochi Olimpici. Nel 2016, a Rio de Janeiro, è riuscito a vincere una medaglia d’argento mentre nel 2012, a Londra, vinse la medaglia di bronzo, battendo sull’erba di Wimbledon proprio il compagno e rivale Novak Djokovic.