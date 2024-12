Inter, Inzaghi: “Infortunio Lautaro? Niente di preoccupante. Ho 25 titolari”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria ottenuta dai suoi in Coppa Italia contro l’Udinese, che ha portato i nerazzurri ai quarti di finale, dove ci sarà la Lazio da affrontare.

Ecco le sue parole: “E’ un grande segnale, poi è una partita importante, quando dico che ho 25 titolari ci credo davvero, poi devo fare delle scelte per il bene dell’Inter, ma i ragazzi sono stati tutti bravissimi dal primo minuto”.

L’esperienza dell’anno scorso ha insegnato qualcosa?

“Questo lo abbiamo detto fin dall’inizio, sappiamo che ci sono difficoltà tutti i giorni, ma ho la fortuna di avere un grandissimo gruppo di lavoro, sapendo che ogni 3 giorni abbiamo una partita, poi abbiamo la Supercoppa, ma abbiamo degli ottimi segnali”.

Come credete di poter andare avanti in tutte le competizioni?

“Si migliora tutti i giorni, abbiamo fatto un’ottima gara con la Lazio ma anche lì potevamo fare meglio. Stasera abbiamo avuto un avversario di valore, ho fatto 8 cambi ma non si è visto, l’Udinese ha giocatori importanti come Sanchez e Lucca, la squadra è sempre stata concentrata nelle distanze”.

Napoli e Atalanta danno sempre risposte: questo vi stimola?

“Sicuramente, stiamo correndo, ma insieme a noi corrono altre squadre, poi penso anche a Fiorentina, Lazio, Juventus, Milan e Bologna. Le squadre si sono rinforzate. Devi essere bravo a recuperare, non è semplice, sto alternando tanto anche per quello, abbiamo qualche problemino dietro, è da un mese che ci mancano Pavard e Acerbi, ho chiesto un sacrificio anche a Bastoni stasera. Bisseck e Darmian stanno dando garanzie a tutti”.

Il gol sull’asse Taremi-Arnautovic è istinto o schemi dell’allenatore?

“Sono stati bravissimi, c’è poco di schemi, sono stati bravissimi tutti e due, sono due giocatori internazionali, non mi sorprendono le loro prestazioni, così come quelle di Lautaro, Thuram e Correa, devono continuare così sapendo che sono importanti per noi”.

Poi in conferenza stampa parla degli infortuni: “Per quanto riguarda Acerbi è avanti nel recupero, vediamo quando potremo convocarlo. Barella bisogna valutarlo, per Pavard serve qualche giorno in più e cercheremo di vederlo per la supercoppa. Lautaro? Era per terra per un contrasto e niente di preoccupante. Taremi che si sblocca su azione sarebbe importante. Loro non stanno segnando ma le prestazioni convincono. Entrambi ci hanno aiutato tantissimo. Da allenatore sono tranquillo perchè giocano per la squadra”.