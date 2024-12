Inter, Marotta fra Udinese e mercato: “Arnautovic? Se qualcuno vorrà andare via, valuteremo”

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato nel corso del prepartita fra Inter ed Udinese di Coppa Italia ai microfoni di Mediaset.

Tante battaglie in stagione. Quanto ha insegnato l’eliminazione contro il Bologna dell’anno scorso?

“Dalle sconfitte bisogna sempre trarre insegnamento, la partita di stasera è insidiosa per il contesto particolare, dovremo avere la determinazione necessaria”.

Quanta curiosità nel vedere in campo Josep Martinez?

“Non è certamente un giocatore sconosciuto, ha fatto un campionato eccellente con il Genoa, è una realtà, stasera ha l’opportunità di farsi conoscere meglio stasera, io e lo staff tecnico lo conosciamo bene, è giusto dargli il tempo per rivestire questo ruolo, stasera è una partita importante anche per lui”.

In Inghilterra si parla molto degli interpreti dell’Inter, da Inzaghi a Dimarco.

“Probabilmente è vero, nel senso che i nostri giocatori sono sicuramente apprezzati, non solo in Italia ma nel resto d’Europa e quindi anche in Inghilterra. Hanno dimostrato nei fatti di essere all’altezza dei migliori club europei, però noi siamo una società che vuole solo vendere e i nostri giocatori vogliono rimanere con noi. Siamo contenti del loro senso di appartenenza, è un gruppo unito da qualche anno e vorremmo continuare su questa strada”.

Voi avete sempre detto che l’Inter sta bene così e potrebbe non fare nulla a gennaio. Le cose cambieranno in caso di cessione, magari di Arnautovic?

“In linea di massima vorremmo continuare con questo gruppo, che sta dando affidamento ed è pronto per affrontare le sfide che servono per raggiungere gli obiettivi. Se qualcuno manifesterà la volontà di andare via, lo ascolteremo e valuteremo. Oggi non c’è nulla all’orizzonte”.