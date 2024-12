Lautaro scherza ripensando al Mondiale: “Mi annullavano i gol anche in allenamento”

Sono già passati due anni dalla vittoria dell’Argentina al Mondiale in Qatar. La federazione Albiceleste ha realizzato una produzione speciale chiamata ‘Un instante para siempre‘, all’interno della quale si sono riuniti cinque giocatori che hanno fatto la storia della nazionale argentina.

Tra di loro anche Lautaro Martinez, che ha commentato il rigore decisivo trasformato contro l’Olanda: “Mi hanno annullato tipo sei gol ai Mondiali, anche in allenamento”, ha detto scherzando.

Sul siparietto con il portiere olandese Noppert, Lautaro ha spiegato: “Non ho capito niente di ciò che mi diceva, ma da quando sono partito da centrocampo per andare in area hanno iniziato tutti a provocare”.

Dopo la finalissima vinta con la Francia, la Nazionale argentina ha festeggiato in patria: “Quello per me è stato il momento più bello, non sapevano dove andare. Eravamo chiusi in un imbuto”.

Fonte: Infobae.com