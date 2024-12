Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese. Spazio a Josep Martinez, esordio Sanchez proprio a San Siro

Alle 21 il calcio d’inizio di Inter-Udinese, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/25. La squadra di Simone Inzaghi vuole riscattare il falso avvio della scorsa edizione, nella quale arrivò l’eliminazione al primo turno per mano del Bologna di Zirkzee e Thiago Motta. 90 minuti per ottenere l’accesso ai quarti di finale, dove ad attendere la vincente della sfida di stasera ci sarà la Lazio di Marco Baroni.

Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese

Inter (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.

A disposizione: Sommer, Calligaris, Dumfries, De Vrij, Thuram, Martinez, Correa, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Palacios, Aidoo. All.Inzaghi

Udinese (3-5-2): Piana; Kabasele, Bijol, Tourè; Modesto, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Lucca, Sanchez.

A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Thauvin, Palma, Ehizibue, Bravo, Brenner, Ebosse, Zemura, Guessand, Pejicic, Pizarro. All. Runjaic.

Arbitro: Massimi

Assistenti: Bresmes – Di Iorio

IV ufficiale: Colombo

VAR: Ghersini

AVAR: Paganessi