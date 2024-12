Roma, la permanenza di Dybala è incerta: il punto di Ranieri e Ghisolfi

Nel pre-partita di Roma–Sampdoria, il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Paulo Dybala: “È sul mercato? No, sul mercato ho già detto che vogliamo migliorare la squadra in due o tre posizioni ma come ha detto Ranieri non vogliamo fare qualcosa solo per fare. Dobbiamo essere certi che il giocatore che viene migliora la squadra. Per Paulo è l’inizio del mercato, ci sono dei rumors, conosciamo la sua importanza e quanto sia legato alla squadra. Se qualcosa arriva ascolteremo, però per il momento non ci sono stati contatti con altri club”.

In conferenza stampa, invece, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, dopo la vittoria contro i blucerchiati per 4-1 e il passaggio del turno in Coppa Italia si è così soffermato sulla Joya. “Dybala è un giocatore importante che quando sta bene fa la differenze. La Roma con Dybala è una certa Roma, la Roma senza Dybala è un’altra. Le tre partite ancora non riesce a farle. Gli ho detto prima della partita: “Spero di non doverti fare entrare”.

Negli ultimi giorni come ampiamente raccontato il fantasista argentino sarebbe finito nel mirino del Galatasaray, club turco a caccia di rinforzi e con cui ci sarebbero stati dei contatti con il suo entourage.