Tifosi Ferrari distrutti, ultim’ora choc: ritiro Hamilton

Lewis Hamilton messo alle corde, nel 2025 dovrà reagire per non aver affrontare lo scenario peggiore: l’ex pilota ne è sicuro.

Il rapporto tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc all’interno del box Ferrari sarà, inevitabilmente, un fattore chiave del 2025 per la scuderia di Maranello.

La scelta di ingaggiare il campione del mondo britannico è chiaramente un tentativo preciso di costruire un dream team che possa riportare la Ferrari agli albori di un tempo. Al tempo stesso, però, l’ingaggio di Hamilton rappresenta un rischio piuttosto grande, considerato quanto possa la sua presenza piuttosto ingombrante possa stravolgere gli equilibri della squadra.

Charles Leclerc ha chiuso la stagione 2024 al terzo posto della classifica piloti, dietro agli imprendibili Max Verstappen e Lando Norris. Il monegasco ha dimostrato di poter trainare la squadra e, se supportato da un buon compagno, di poter ambire al titolo. Lewis Hamilton, dal canto suo, è cresciuto molto nella seconda parte di stagione con la Mercedes e non ha bisogno certo di dimostrare il suo talento a nessuno. Il 2025 sarà quindi una sfida probante per tutto l’ambiente Ferrari, anche se c’è già qualcuno che ipotizza uno scenario drastico.

Ferrari, Leclerc vs Hamilton: l’ex pilota svela cosa potrebbe accadere

L’approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025 potrebbe alterare l’equilibrio che, ormai da anni, caratterizza il box rosso. Non a caso con l’arrivo di Fred Vasseur, in diversi sono stati messi alla porta dal team principal della Ferrari con il chiaro obiettivo di creare un gruppo coeso.

Inevitabile però non pensare che il rapporto tra Hamilton e Leclerc possa in qualche modo creare tensione nel box, soprattutto se il monegasco dovesse fare meglio del britannico, portandolo addirittura ad una decisione drastica. “Cosa dovesse succedere se Charles fosse più veloce di Lewis in Ferrari, come visto con George in Mercedes. Secondo me potrebbe addirittura forzare Hamilton a smettere“, ha commentato Ralf Schumacher ai microfoni di Marca.

Uno scenario che, al momento, sembra inverosimile ma che potrebbe iniziare a concretizzarsi se Hamilton dovesse iniziare a percepire una possibile mancanza di competitività per supportare le sue rinnovate ambizioni da titoli. In effetti, alla soglia dei 40 anni e con 18 stagioni alle spalle, il britannico potrebbe anche decidere di smettere senza in alcun modo cambiare il suo status di leggenda. Prima però vorrà giocarsi tutte le sue chance per dimostrare ancora una volta di essere il migliore.