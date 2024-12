Verstappen come un fulmine non solo in pista, gioia incontenibile e fan in estasi: è ufficiale

L’annuncio del pilota olandese ha mandato in visibilio i suoi sostenitori di tutto il Mondo. Ma questa volta la pista non c’entra niente…

Max Verstappen, nonostante non abbia nemmeno 30 anni e sia ancora nel pieno della sua carriera, viene già considerato un fuoriclasse assoluto dello sport a motore.

Figlio d’arte, nato in Belgio da padre olandese, l’ex pilota Jos Verstappen, e madre fiamminga, l’ex pilota Sophie Kumpen, esordisce giovanissimo in Formula 1, all’età di 17 anni e 3 giorni, partecipando alle prove libere del Gran Premio del Giappone nel 2014.

Ha debuttato ufficialmente in pista nel 2015, al volante della fu Toro Rosso (oggi Racing Bulls). In appena un decennio, il classe 1997 è riuscito a laurearsi campione del mondo per quattro stagioni consecutivamente, dal 2021 al 2024, a bordo della monoposto della scuderia austriaca Red Bull.

Nel corso della sua carriera ha, inoltre, infranto innumerevoli record, diventando il pilota più giovane al via in un GP, il più giovane vincitore di un GP e il pilota a raggiungere il maggior numero di podi, vittorie, punti e successi consecutivi in una singola annata.

La stagione appena conclusa

Come già affermato, Max Verstappen ha sollevato il titolo di Campione del Mondo di Formula 1 anche nella stagione terminata da pochi giorni, allungando a quattro la streak di campionati conquistati consecutivamente. A bordo della RB20 segnata con il numero 1, con il primo posto raggiunto in 8 Gran Premi su 24 disputati e 437 punti totali messi a referto, gli inseguitori Lando Norris e Charles Leclerc sono stati costretti, ancora una volta, a veder sfrecciare via davanti ai loro occhi il fuoriclasse olandese.

Nonostante una rincorsa indubbiamente più avvincente e una differenza di punti meno drastica rispetto alla stradominata stagione 2023, Verstappen si è riconfermato il pilota più abile. I risultati dell’olandese, combinati alle conquiste del collega di scuderia, il messicano Sergio Pérez non hanno, tuttavia, permesso alla Red Bull di trionfare anche nella classifica costruttori, al contrario di quanto avvenuto nei due precedenti campionati. Sfumata la vetta della graduatoria, vinta invece dalla McLaren con 666 punti, la Red Bull ha dovuto accontentarsi, addirittura, del terzo posto, venendo superata dalla Ferrari.

Max e la sua compagna rompono il silenzio: aspettano un figlio!

‘Mini Verstappen-Piquet in arrivo, non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo’. E’ questo l’annuncio, che non lascia spazio a grandi interpretazioni, diffuso dal pilota olandese campione del mondo in carica e dalla sua compagna Kelly Piquet. Quest’ultima, figlia del pilota brasiliano Nelson Piquet, che si aggiudicò 3 campionati mondiali di F1 nel corso degli anni 80, 2 con la scuderia Brabham e 1 con la Williams.

La figlia dello ‘Zingaro’, ha già una bambina, avuta dalla precedente relazione con il pilota russo Daniil Kvyat (che proprio Verstappen sostituì al comando della Red Bull nel 2016). La storia d’amore con Verstappen ebbe inizio nell’ottobre del 2020. La velocità e l’ebrezza scorreranno, fin dai primi battiti, nel sangue dell’erede, che sia maschio o femmina. Ma come potrebbe essere altrimenti, se sei figlio di un 4 volte campione del mondo e nipote di due ex piloti.