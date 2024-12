Annuncio Marquez, si volta definitivamente pagina: è ufficiale

È arrivato il momento per Marc Marquez di voltare completamente pagina: l’annuncio ufficiale non lascia più dubbi

Marc Marquez è tornato pienamente competitivo ed è certamente un’ottima notizia per il mondo della MotoGP. Dopo gli ultimi anni molto difficili, caratterizzati da infortuni che ne hanno condizionato il rendimento e anche da un calo di prestazioni della Honda, il pilota spagnolo ha deciso di cambiare aria e di accettare la corte della Gresini Racing.

In sella alla moto del team fondato nel 1997 dall’indimenticabile Fausto Gresini il 31enne di Cervera ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori, riuscendo anche a riassaporare il gusto di salire sul gradino più alto del podio (non accadeva dal 2021). Ci è riuscito tre volte nei GP ‘classici’ (Aragona, San Marino e Australia) e nella Gara Sprint sempre sul circuito di Alcaniz. In mezzo tanti altri podi, tra cui diversi secondi posti, che hanno consentito a Marquez di chiudere il Mondiale 2024 di MotoGP al terzo posto in classifica.

Anche grazie a questo ritorno in grande stile Marquez si è guadagnato la promozione nel team ufficiale Ducati: nel 2025, quindi, il pilota iberico torna a essere uno dei grandi favoriti per la vittoria del titolo iridato. L’obiettivo di Marquez è quello di andare a caccia del suo nono successo nel Mondiale, eguagliando così il suo grande rivale Valentino Rossi.

Proprio il dualismo con il Dottore è uno degli argomenti ancora oggi molto discussi: quando si parla di Marc Marquez è impossibile non pensare allo scontro con il fenomeno di Tavullia, specialmente dopo quanto accaduto nel Mondiale 2015 con il netto ‘sostegno’ dello spagnolo al suo connazionale Lorenzo.

Rossi, di tanto in tanto, torna sulla questione dimostrando di non aver ancora digerito il comportamento di Marquez. Tuttavia c’è anche chi consiglia a Valentino di andare oltre e non soffermarsi più su quella vicenda. La pensa così Guido Meda, giornalista, conduttore TV e telecronista, storica voce del motociclismo.

In un’intervista rilasciata al sito ‘Mowmag’ il giornalista 58enne spiega che ormai da molti anni preferisce non parlare più dello scontro Rossi-Marquez e che forse sarebbe meglio metterci una pietra sopra. “Se penso alla gente, al mio ruolo, al fatto che sono un padre di famiglia, dico che trascinarsi dietro i rancori non porta da nessuna parte“, le parole di Meda. Il conduttore televisivo riconosce che se c’è una persona legittimata ad avercela con Marquez quella è proprio il Dottore, “ma per il resto meglio andare avanti che restare indietro“.