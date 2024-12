Bagnaia choc, spunta un retroscena da brividi: epilogo impensabile

Bagnaia protagonista di un episodio inedito, ecco cosa si sono detti nel box: i dettagli.

Pecco Bagnaia ha chiuso il 2024 con l’amaro in bocca, inutile negarlo. Il secondo posto nella classifica piloti sta stretto al pilota della Ducati che ha dovuto cedere la vittoria al suo rivale Jorge Martin, al termine di una stagione piena di alti e bassi.

Le undici vittorie stagionali, un risultato clamoroso per una singola stagione di MotoGP, sono la nota positiva di un’annata nella quale Bagnaia ha collezionato anche una serie elevata di ritiri. Occasioni perse che, a conti fatti, hanno condizionato l’andamento della classifica fino a fargli perdere il terzo titolo mondiale consecutivo.

E pensare che la prima parte di stagione era sembrata una di quelle destinate a rimanere negli annali. Nelle prime 11 gare, infatti, Bagnaia ha conquistato 7 vittorie, due terzi posti e tre vittorie nelle sprint del sabato. Risultati che sembravano il preludio di un’annata trionfale prima di una serie di difficoltà nella seconda parte di stagione.

MotoGP, Tardozzi striglia Bagnaia: la conversazione nel box Ducati

Nella Docuserie “Dream on: Ducati and Bagnaia’s Pursuit of Glory”, sono state mandate in onda alcune conversazioni che testimoniano le difficoltà vissute da Bagnaia. Emblematico è stato il weekend di MotoGP in Thailandia, quando Bagnaia chiuse al terzo posto dietro a Bastianini e Martin. In quell’occasione, il pilota della Ducati ha subito il sorpasso di Martin al primo giro, un episodio di cui Pecco ha discusso con Tardozzi.

“Oggi, Martin ha avuto il coraggio di buttarti fuori perché già sulla griglia di partenza si è messo in una posizione per partire che lasciava intendere chiaramente che la sua intenzione era quella di venire a darti fastidio ha fatto il suo dovere, tu domani devi fare questo”, dice Davide Tardozzi a Bagnaia al termine della sprint.

“Non puoi essere sempre solo un signore, non puoi, perché questi ti fanno il c**o, lui ti ha puntato alla prima curva, l’aveva già deciso che ti veniva addosso, questo è fuori di dubbio. Quindi bisogna che tu smetti di essere troppo signore perché sennò questi ti fanno il mazzo“, ha continuato Tardozzi. Un discorso motivazionale evidentemente necessario in un momento delicato della stagione per l’alfiere della Ducati. Discorso che, a quanto pare, fece il suo effetto su Bagnaia che vinse poi la gara della domenica.