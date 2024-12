Camila Giorgi is back, spettacolo irripetibile: fan a bocca aperta

Bellezza senza limiti per Camila Giorgi, gli ammiratori rimangono folgorati dalla sua eleganza seducente: nuove immagini che fanno il giro del web

Sapevamo bene che anche dopo il suo addio alle scene agonistiche Camila Giorgi avrebbe fatto parlare di sé, eccome. E l’ex tennista azzurra non sta smentendo le previsioni, anzi, regalando ai suoi fan, nuovamente, delle visioni da capogiro.

Quando era in campo, i suoi tifosi non si perdevano un suo match, accompagnandola e incoraggiandola costantemente. Camila, dal canto suo, nel corso della sua carriera ha saputo regalare all’Italia sportiva diverse soddisfazioni. Pur difettando di continuità, è stata un volto importante del mondo della racchetta nostrano. Portando a casa quattro tornei ATP, tra cui il WTA 1000 di Montreal nel 2021.

Il suo talento avrebbe potuto permetterle di ottenere risultati anche migliori e del resto, spesso, era stata in grado di battere anche avversarie più quotate. Ma il suo rendimento è stato, invece, un po’ troppo altalenante, facendo il paio con la sua figura discussa anche fuori dal terreno di gioco. Come in occasione delle modalità del suo addio, che hanno lasciato molto perplessi, mesi fa.

Una sparizione quasi improvvisa, la sua, che ha lasciato molti in sospeso su quello che sarebbe stato il prosieguo della sua vita. Dopo un periodo di silenzio, Camila è riemersa e oggi ha una vita del tutto nuova. In Argentina, si dedica al mondo della moda e non solo. Soprattutto, tornando a regalare ai fan quelle immagini che sono passate alla storia per il loro fascino incontenibile.

Camila Giorgi sboccia come un fiore, aria di primavera in Argentina: vestitino esplosivo, che capolavoro

In questi giorni, Camila si sta davvero scatenando, un post social dopo l’altro. Mettendo in mostra eleganza e sensualità da vendere.

Questa una delle ultime foto su Instagram, con un vestitino a fiori che è tutto un programma. Se da noi è inverno, dall’altra parte del mondo siamo in piena primavera e l’atmosfera si surriscalda, con il suo sguardo magnetico, una scollatura in primo piano e gambe perfette.

Uno spettacolo cui i fan non possono resistere, reagendo, come al solito, con una lunga serie di like e commenti entusiasti. Ancora una volta, Camila raccoglie una vera e propria standing ovation per la sua bellezza.