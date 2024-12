Clamoroso Verstappen, decisione definitiva: cosa cambia

Una decisione che riguarda in primo piano Max Verstappen: fari puntati in casa Red Bull, quello che è accaduto è clamoroso

La storia è stata scritta, ancora una volta. Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la quarta volta consecutiva ed in casa Red Bull resta la consapevolezza – semmai vi fossero dubbi – di avere un fenomeno tra le mani, in grado di sopperire alle mancanze di una RB20 spesso e volentieri disastrosa in questa stagione.

Il presente è roseo, il futuro ancora assai incerto. I cambiamenti in vista dell’anno prossimo saranno parecchi e coinvolgeranno diversi team, Ferrari in primis. La ‘Rossa’ ha scommesso su Lewis Hamilton, l’ultimo grande e vero rivale di Verstappen e sette volte campione del mondo, ‘scaricando’ Sainz finito in Williams.

D’altro canto molte novità sono state annunciate ed una in particolare riguarda proprio la Scuderia di Milton Keynes. Il futuro prossimo ha rivelato una sorpresa importante in casa Red Bull. E adesso anche Max Verstappen, spesso e volentieri circondato da insistenti voci di mercato, è ‘avvisato’: un nuovo pazzesco annuncio è arrivato.

Red Bull, annuncio choc: arriva Lawson

Si parla della seconda guida, di come Checo Perez abbia già salutato la Red Bull nonostante un rinnovo biennale firmato appena sei mesi fa. Da allora la posizione del messicano è letteralmente crollata, con il suo più grande sostenitore – Christian Horner – che ha già scommesso su un nuovo pilota.

La decisione in casa Red Bull è stata presa. Sarà Liam Lawson ad affiancare Verstappen nel 2025. Il neozelandese, che con la Racing Bulls ha fatto benissimo negli ultimi mesi, parrebbe essere il prescelto dalla Scuderia di Milton Keynes. Il Consigliere strategico Helmut Marko aveva anticipato novità importanti in tal senso per questa settimana e così – alla fine – sarà. “Possiamo confermare che Sergio Perez non correrà più per la Red Bull in vista del prossimo anno. Decisione già presa, verrà annunciata entro il fine settimana. È stato scelto Liam Lawson che libererà un posto in Racing Bulls, dove potrebbe finire Isaac Hadjar”.

Nelle scorse ore è quindi arrivato l’annuncio ufficiale relativo all’approdo di Lawson al fianco di Verstappen.

Il 22enne neozelandese si troverà, dunque, a condividere il box con il quattro volte campione del mondo. Non sarà assolutamente facile per Lawson la cui esperienza in Formula 1 è racchiusa in appena 11 Gran Premi negli ultimi due anni. Sarà una sfida suggestiva provare a tenere testa all’olandese, con la consapevolezza che fare peggio di Perez – finito 285 punti dietro Verstappen – sarà quasi impossibile.