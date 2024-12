Fiorentina, primo obiettivo raggiunto: ora testa solo alla Serie A fino a Marzo

Con la qualificazione diretta agli ottavi di Conference League la Fiorentina ha raggiunto un primo obiettivo stagionale, la viola infatti tornerà in campo nella terza competizione europea il 6 di marzo contro una tra Vikingur, Panathinaikos, Borac o Olimpia Lubiana che scenderanno in campo nei sedicesimi. Solo il febbraio poi i viola conosceranno la vincente di quale dei 2 accoppiamenti affronterà i viola e soprattutto se i gigliati saranno o no dalla stessa parte del tabellone del Chelsea. Nel caso peggiore i viola potrebbero incontrare i Blues solo in semifinale. Risultato importante quindi la qualificazione agli ottavi tramite il terzo posto che permetterà ora ai viola, in virtù anche dell’eliminazione in Coppa Italia, di concentrarsi solo sul campionato fino al prossimo mese di marzo.

Fiorentina, un sogno Champions da coltivare

Campionato che vede la Fiorentina attualmente al quarto posto, appaiata alla Lazio a -3 dall’Inter contro la quale la Fiorentina dovrà recuperare la gara interrotta per il malore ad Edoardo Bove. Match quello con i nerazzurri che si dovrebbe probabilmente disputare nel prossimo mese di febbraio a pochi giorni dalla gara di ritorno proprio con l’Inter. Fiorentina che prima della chiusura del 2024 affronterà ora lunedì l’Udinese al Franchi per poi chiudere domenica 29 contro la Juventus all’Allianz Stadium. Match importanti per la Fiorentina che dovrà cercare di tornare al successo in campionato per poi arrivare alla gara contro i bianconeri con almeno 3 punti di vantaggio.

Ritrovare i gol di Kean

4 gare senza segnare, l’ultimo in Coppa Italia contro l’Empoli. Moise Kean è stato tra ottobre e novembre il trascinatore della Fiorentina in questo mese di Dicembre l’attaccante viola si è però apparentemente fermato. Una sola rete e un rigore sbagliato, quello pesantissimo in Coppa Italia. Un momento non positivo sotto il profilo realizzativo dove l’attaccante viola si è fatto però notare partecipando comunque molto al gioco e procurandosi diverse occasioni sfruttate con meno lucidità. L’ultima rete in campionato risale al match contro il Como poi Kean non è riuscito a segnare.

Le reti non sono arrivate ne contro il Cagliari dove è partito dalla panchina e contro il Bologna prima sconfitta in Serie A dei viola da settembre. In Europa il centravanti viola è rimasto a secco contro il Lask Linz, gol annullato nel 7-0 viola e contro il Vitoria Guimaraes. Ecco perché il rientro al gol contro l’Udinese può essere per lui fondamentale come per la Fiorentina che ritroverebbe i gol del suo bomber proprio a pochi dal big match contro la Juventus. Sfida quella con i bianconeri da ex per l’attaccante e che per i viola è un vero e proprio derby.