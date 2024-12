Milan, parola d’ordine ‘vittoria’: Fonseca cambia ancora lanciando Terracciano

Tassello grigio dopo tassello grigio, il Milan non sta riuscendo a trovare quella continuità tanto sperata ma mai ralmente trovata. Sul fronte societario la mancanza di Cardinale nella serata di festa ha fatto discutere e non poco. Ibrahimovic ha parlato così dell’unione di gruppo: “Noi siamo d’accordo con Fonseca: la squadra deve fare di più e dobbiamo spingere affinché faccia di più. Quel che ha detto in pubblico lo ha detto anche in privato. Se fossi un calciatore, reagirei, perché se l’allenatore non è contento devi fare di più”. I risultati non stanno dando ragione ai colori rossoneri e la misura dei tifosi è abbastanza colma.

Questa sera contro il Verona la formazione rossonera punta a ritrovare anzitutto la vittoria in campionato, poi anche la gestione delle situazioni. Ultima spiaggia? Sicuramente il distacco verso le zone nobili è consistente. Serve di più da tutti. Intanto il tecnico ha deciso di cambiare ancora formazione: confermato Jimenez a sinistra, ma a centrocampo, al fianco di Fofana, ci sarà Terracciano.