Milan, Fonseca: “Stabilità in fase difensiva. Leao cambio preventivo”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, a DAZN dopo la vittoria di Verona. “Penso che siamo entrati un po’ lenti nel primo tempo. Non abbiamo concesso nulla al Verona ma penso che abbiamo avuto il 76% di possesso palla. Penso che sbagliamo troppe decisioni. Dobbiamo fare meglio ed essere più aggressivi. Senza tanti giocatori però sono soddisfatto di questa vittoria, anche perché è molto meritata. Non abbiamo preso gol e abbiamo avuto stabilità in fase difensiva”.

“I centrali hanno fatto bene, anche Fofana e Terracciano hanno fatto una bellissima partita aiutando i difensori. Questa stabilità è importante, visto che possiamo attaccare meglio. Ogni partita siamo più stabili a livello difensivo”.

Come sta Leao? “Ho parlato adesso con Rafa. Mi sembra che non sia niente di speciale. Vediamo domani. È stato un cambio più preventivo, lui non ha voluto rischiare”.

Infortuni? “Theo Hernandez non è infortunato. Rafa non è niente di speciale. Pulisic è arrivato dopo un infortunio in Nazionale. Morata ha la tonsillite. Il problema è stato solo con Musah e Loftus-Cheek, sugli altri sono cose che non possiamo controllare”