Milan, Scaroni: “Il nostro obiettivo è vincere. Sull’Under 23 e lo stadio…”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di Radio TV Serie A ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “La sostenibilità finanziaria è una non scelta, è obbligatoria. Se non ce l’hai la UEFA non ti permettere di partecipare alle competizioni europee. Va anche detto però che grazie alla sostenibilità siamo la squadra di Serie A che ha investito di più. Con Milan Futuro facciamo una grande scommessa sui giovani. Ci costa diversi milioni, ma è un investimento positivo che vogliamo fare. Nel calcio i progetti a volte non danno risultati i tempi brevi, ma noi siamo qui per vincere. Il nostro obiettivo è vincere le partite. I tifosi non devono pensare diversamente”.

Stadio a San Siro? “Il progetto su cui stiamo lavorando oggi è il fratello gemello del vecchio progetto su San Siro. In molti dicevano che non volevano buttare giù San Siro e io gli rispondevo se avevano mai visto uno stadio moderno. Ora la gente vede gli altri stadi europei e vedono strutture bellissime. I milanesi si sono resi conto che San Siro è bellissimo, ma avere un nuovo stadio moderno è meglio. San Donato è passato dall’essere il piano A ad essere il piano B. Noi e l’Inter dobbiamo comprare lo stadio e le aree limitrofe, avere i permessi e così via. Stiamo negoziando un contratto con il comune, un contratto che dovrà essere perfetto. Devo dire che ho un certo ottimismo”.