Serie A, 17esima giornata: questa sera Verona-Milan! Juve e Roma in cerca di riscatto

Tutto pronto per la 17esima giornata di Serie A. Si partirà questa sera con Verona-Milan.

La sfida del Bentegodi rappresenta un’occasione ghiotta per i rossoneri di tornare al successo, dopo il mezzo passo falso di San Siro contro il Genoa. Quando affronta i gialloblu, infatti, il Milan va quasi sempre sul sicuro: si contano sette successi di fila del Diavolo contro gli scaligeri. Il segno “2” nella sfida che aprirà il prossimo turno di campionato vale 1,60 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 1,59 volte la posta. Interessante anche la quota del “Parziale-finale 2/2”: si parla di 2,47 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,45 e su Betclic 2,08.

Spera di tornare al successo anche la Roma di Ranieri, reduce da una prova convincente in Coppa Italia contro la Sampdoria, ma capace anche di incassare la quarta sconfitta in cinque gare in campionato. Nell’ultimo turno, infatti, i capitolini hanno perso in trasferta contro il Como e ora sono 12esimi con 16 punti, uno in più del Parma, prossimo avversario. L’affermazione della Roma all’Olimpico è quotata da Planetwin365 e Unibet a 1,52 mentre su Betclic la quota è di 1,48. Non sarebbe assurdo pensare ad una Roma capace di vincere con uno scarto di almeno due reti: segnaliamo il “Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 a 2,39; su Betclic, invece, la quota è di 2,22 e su Unibet 2,40. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-0 in favore della Roma: la quota è di 8,84 su Planetwin365; su WilliamHill 8,50 e su Betclic 7.

Dopo quattro pareggi di fila, la Juventus di Thiago Motta vuole tornare alla vittoria in Serie A. I bianconeri hanno vinto e convinto in Coppa Italia contro il Cagliari, ma devono fare qualcosa in più rispetto a quanto visto nelle ultime settimane per poter migliorare l’attuale sesto posto in classifica. Sono 28 i punti della Vecchia Signora, ora lontana nove lunghezze dall’Atalanta capolista. Domenica, alle ore 20,45, sarà ospite del Monza: su Planetwin365, il segno “2” è dato a 1,67 da Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic la quota è di 1,61. La possibilità che la Juventus chiuda in vantaggio all’intervallo, segno “2” al primo tempo, è quotato da Planetwin365 a 2,3, su Betclic 2,20 e su Unibet 2,25.