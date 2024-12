Verona-Milan 0-1, basta un gol del solito Reijnders a Fonseca

Basta un gol del solito Tijani Reijnders al Milan e a Paulo Fonseca per sbancare 0-1 il Bentegodi e battere così il Verona. Milan che supera momentaneamente il Bologna portandosi così a 26 punti in classifica a -2 dalla Juventus 6^. Dopo il successo 2-3 di Parma torna a perdere l’Hellas ora 17^ in classifica alla pari di Como e Parma che devono però ancora scendere in campo.

Verona-Milan, le ufficiali

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Kastanos, Lazovic; Suslov; Sarr. A disp.: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Tengstedt, Bradaric, Livramento, Dani Silva, Magnani, Serdar, Alidou, Mosquera, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.

La partita

Poche emozioni fino al 28′ quando a provarci è l’Hellas con Suslov. Bruttissimo pallone perso dal Milan con Chukwueze, che favorisce la ripartenza del Verona. Suslov carica il tiro ma trova la grande risposta di Maignan. Al 32′ il Milan perde Leao. Per il portoghese risentimento al flessore al flessore sinistro: entra Theo Hernandez. Al 41′ vera prima chance rossonera con l’ex Terracciano. Il centrocampista carica la botta dalla distanza, fermato soltanto dal riflesso di Montipò che concede il corner ed evita il peggio. Vantaggio Milan che arriva al 57′ con Reijnders. Assist perfetto di Fofana, che sorprende la difesa del Verona con un pallone in verticale. La sfera arriva a Reijnders, che spacca la porta con un destro che si insacca all’incrocio dei pali. Avanti il Milan. 2 minuti ed è ancora Suslov a provarci per l’Hellas. Nuova giocata del trequartista gialloblu, bravo ad addentarsi in area di rigore. Sinistro che però non crea problemi al Milan. Milan che al 63′ sfiora lo 0-2 con Jimenez. Grande sterzata del numero venti rossonero, che si libera benissimo di un avversario andando a calciare verso la porta. Montipò si oppone e concede il calcio d’angolo al Milan. Non succede più nulla e dopo 5 minuti di recupero vince 0-1 il Milan.