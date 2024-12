Inter, le scelte di Inzaghi e quell’obiettivo di mercato…

Proseguire la strada verso la vetta, mantenendo inalterate le distanze da chi tira il gruppo. Questo è l’obiettivo minimo che l’Inter si propone affacciandosi al monday night di campionato che metterà i nerazzurri di Simone Inzaghi di fronte a una realtà insidiosa come il Como di Fabregas, che annovera tra i propri talenti anche quel Nico Paz che i milanesi seguono da molto vicino.

Intanto il lavoro ad Appiano prosegue rispettando i binari della massima concentrazione, anche a margine del successo in Coppa Italia, e prevedendo scelte di formazione che ancora contemplano qualche ballottaggio da sciogliere. Non in difesa, presumibilmente, visto che la reiterata indisponibilità di Pavard e Acerbi orienta il tecnico dei Campioni d’Italia a confermare in blocco l’affidabile trittico Bisseck-De Vrij-Bastoni davanti a Sommer. Discorso diverso per la linea mediana, dove rientreranno dal primo minuto Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali con Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Mkhitaryan. L’ultimo tassello non sarà completato da Barella, ancora fermo in via precauzionale, ma da uno tra il favorito Frattesi e lo scintillante Zielinski ammirato contro l’Udinese. Davanti proseguirà la caccia al gol di Lautaro Martinez, a secco dall’undicesima giornata, che tornerà a fare coppia con Thuram.

LA PROBABILE FORMAZIONE

3-5-2

SOMMER

BISSECK DE VRIJ BASTONI

DUMFRIES FRATTESI CALHANOGLU MKHYTARIAN DIMARCO

LAUTARO THURAM