Juve, Thiago Motta: “Valuteremo Cambiaso. Douglas Luiz? Voglio solo ragazzi al 100%”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’U-Power Stadium di Monza. “Voglio vedere tutto di buono, perché è importante la nostra determinazione è importante per crescere. Il Monza è una buona squadra con un buon allenatore. Ognuno deve dare il massimo per fare una grande partita”.

Assenti? “Non ci saranno domani Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Weah e Douglas Luiz. Valuteremo Cambiaso. Douglas potrei anche portarlo ma domani voglio solo ragazzi al 100%”.

Pareggite? “Io penso a quello che dobbiamo fare domani e alla rande concentrazione che abbiamo nel preparare la partita. Vogliamo fare una grande prestazione e il resto rimane nel passato”.