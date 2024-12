La Ferrari cambia tutto: Leclerc e Hamilton a bocca aperta

In casa Ferrari è pronta a partire l’ennesima rivoluzione in vista del 2025: cambia tutto, Hamilton e Leclerc non se l’aspettavano

Saranno tanti i cambiamenti che la stagione 2025, ormai alle porte, riserverà agli appassionati di Formula 1. La Ferrari è in prima linea con un coppia di piloti da sogno, come non si vedeva da tantissimo tempo.

Ad affiancare Charles Leclerc ci sarà una leggenda vivente come Lewis Hamilton, un sogno che nel 2025 diventerà realtà. Il sette volte campione del mondo ha deciso di chiudere la sua avventura pluriennale in Mercedes per un ultimo gradino da salire, magari superando Schumacher nel numero di titoli vinti. L’attesa è alle stelle e le aspettative dei tifosi sono elevatissime: non potrebbe essere diversamente.

Frederic Vasseur, nonostante sia da poco terminato il Mondiale, è già al lavoro con meccanici e ingegneri per plasmare la vettura del 2025. In tal senso, c’è una sorpresa pazzesca per Hamilton e Leclerc: la decisione arrivata da Maranello è drastica.

Rivoluzione Ferrari: Hamilton e Leclerc spiazzati

L’account ‘ElReyGuiri’ su ‘X’ ha rivelato una novità davvero importante per la Ferrari, in vista della nuova stagione. Un 2025 che, a questo punto, può già iniziare a stupire: da Maranello lo hanno già fatto, lo sanno bene Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Si parla di quella che dovrebbe essere la prossima vettura made in Maranello, la SF-25. E le novità in tal senso sembrerebbero essere davvero tante. Una monoposto ben diversa da quella che ha chiuso da pochi giorni il mondiale e che è arrivata solo dietro a McLaren per quel che concerne la classifica costruttori. Adesso a Maranello c’è la consapevolezza di poter osare, a maggior ragione avendo a disposizione una leggenda come Hamilton e uno dei piloti più veloci in pista come Leclerc.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso, la nuova Ferrari dovrebbe essere totalmente diversa rispetto alla SF-24 dalla quale erediterà poco o nulla. Meno dell’1% degli elementi dell’auto del 2024 verranno utilizzati sulla nuova macchina. Una scelta coraggiosa che riguarda soprattutto un fattore ovvero le sospensioni che saranno in pull-rod

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! Ferrari tendrá un coche 99% nuevo en 2025. Menos del 1% de los elementos del coche de 2024 serán reusados. Cambian su suspensión a pull-rod: misma filosofía que McLaren y Red Bull. 📰 @Auto_Racer_it pic.twitter.com/Vn1j8a63b4 — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) December 19, 2024

Proprio come McLaren e Red Bull che, già da qualche anno, hanno adottato questa filosofia. Hamilton e Leclerc, insomma, sono chiamati ad approcciarsi ad una vettura diversa dal solito: con la speranza che sia competitiva, da inizio 2025, per tornare a far gioire i tifosi della ‘Rossa’.