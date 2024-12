Marcell Jacobs quasi in lacrime, l’annuncio in diretta commuove i fan

Fa commuovere tutti Marcell Jacobs, con queste dolci parole dichiarate sui social. Un messaggio che svela il vero cuore dell’atleta

Da qualche tempo Marcell Jacobs ha deciso di cambiare vita. Uno dei migliori atleti e sprinter italiani ha preso una decisione molto importante: ha lasciato il nostro paese, chiudendo il rapporto con l’ex coach personale Paolo Camossi, partendo per l’altro lato dell’oceano ed iniziando una nuova avventura professionale.

Oggi Jacobs sta provando a rilanciarsi in quel di Jacksonville, in Florida, dove ha cominciato a lavorare sotto l’egida di Rana Raider, uno degli allenatori di atletica leggera più importanti al mondo, tanto da aver seguito diversi fuoriclasse (su tutti il canadese Andre De Grasse). Un cambiamento dovuto al fatto di voler rilanciarsi dopo qualche stagione tra alti e bassi.

Jacobs si è trasferito dunque negli USA assieme alla sua famiglia: la moglie Nicole Daza ed i loro due figli, Anthony e Meghan. Ma forse non tutti sanno che il 30enne sprinter di origine lombarda ha anche un altro figlio legittimo, avuto da una precedente relazione quando era ancora giovanissimo e non così celebre nel mondo dello sport.

Gli auguri di Jacobs al suo primogenito Jeremy

Marcell Jacobs infatti ha un primogenito di nome Jeremy, nato dalla relazione con Renata Erika Szabo, conosciuta in giovane età a Desenzano del Garda. I due però non hanno più rapporto da molto tempo, mentre l’affetto di papà Marcell per il suo primo figlio è davvero grande, anche se il bambino vive con la madre.

Qualche giorno fa Jeremy ha compiuto 10 anni. Prontamente sui social è arrivato il messaggio di auguri di Jacobs, che non è riuscito a volare in Italia per festeggiare il compleanno del suo primogenito: “Vedo che cresci giorno dopo giorno e non smetti mai di riempirmi d’orgoglio e gioia. Anche se siamo lontani, il mio cuore è sempre con te, Jeremy. Oggi è il tuo giorno speciale, e ti auguro un compleanno indimenticabile, pieno di gioia, felicità e sorrisi. Sei una persona straordinaria e ogni giorno diventi ancora più speciale. Buon compleanno di cuore, che tutti i tuoi sogni si realizzino e che questa giornata sia solo l’inizio di un anno meraviglioso!”

Parole dolci e toccanti, a cui però ha messo un freno la madre del bambino, Renata, la quale ha pubblicamente criticato la lontananza dell’ex compagno ed il modo troppo ‘social’ di fare gli auguri al figlio: “Nel 2024 va ancora di moda mandare un messaggio o una chiamata di auguri, piuttosto che pubblicarlo sui social dove lui neanche vede. Passo e chiudo…”

Polemiche a distanza, ma sta di fatto che l’amore di papà Marcell per il suo Jeremy non è sicuramente in discussione.