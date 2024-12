Annuncio ufficiale, Verstappen in un altro team: cosa sta succedendo

Max Verstappen in un altro team: l’annuncio ufficiale scuote tutti, è un vero e proprio caos

Quattro titoli mondiali, l’ultimo vinto quando sembrava poter scivolare via. Max Verstappen prosegue il suo momento magico e si candida ad essere il miglior pilota in attività della nuova generazione.

Il talento dell’olandese – ma anche qualche errore di troppo di Norris – è stato determinante per la vittoria del mondiale, proprio nel momento in cui la Red Bull aveva perso competitività: nella seconda parte della stagione sia la McLaren che la Ferrari hanno messo a dura prova la scuderia anglo-austriaca tant’è che il titolo Costruttori è finito a Woking.

Verstappen, a titolo iridato conquistato, ha voluto mettere in chiaro le cose con la Red Bull. Lui punta sempre e comunque a vincere il mondiale e l’ha reso noto alla sua scuderia. Vuole una monoposto in grado di farlo lottare ad armi pari con le rivali nell’ultimo anno prima del cambio di regolamento e della rivoluzione delle monoposto.

Max Verstappen, l’ammissione è clamorosa

Max ha avuto rassicurazioni dalla Red Bull in vista del futuro: dichiarazioni che l’hanno convinto appieno nel rispettare il suo contratto con la scuderia e di restare al volante della monoposto anglo-austriaca fino al 2028, quando scadrà il suo attuale vincolo. Ciò nonostante, non ha nascosto dialoghi con una delle principali rivali della Red Bull, la Mercedes.

Lo stesso pilota l’ha ammesso senza troppi giri di parole nelle parole riportate da ‘f1grandprix.motorionline.com’. “Ho avuto dialoghi costruttivi con Mercedes” ha annunciato l’olandese che però poi ha aggiunto come “non ho intenzione di andare altrove“. Non è un mistero che Toto Wolff, team principal della Mercedes, abbia pensato all’olandese per rimpiazzare Hamilton, volto in Ferrari. Dialoghi costruttivi con Brackley e con il manager austriaco, quindi, per poi scegliere di “restare a casa“, nella scuderia che l’ha fatto crescere e diventare campione del mondo.

E se la priorità attuale è continuare a vincere in Formula 1 e fare incetta di mondiali, beh nel lungo periodo Max ha anche altre opzioni in mente: la 24 Ore di Le Mans è un chiaro obiettivo, così come lo sviluppo di un team GT3 personale. Da qui il non voler chiudere le porte a collaborazioni con altri marchi prestigiosi, dalla Ferrari alla Mercedes fino all’Aston Martin.

Di certo c’è che anche in Formula 1 la sfida che l’attende è tutt’altro che facile: dal 2026, infatti, con il nuovo regolamento, vi sarà anche un propulsore firmato completamente da Red Bull con la collaborazione della Ford.