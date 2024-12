Atalanta-Empoli 3-2, De Ketelaere trascina la Dea: 11 vittorie di fila in Serie A

Una doppietta di Charles De Ketelaere e un gol di Lookman regalano all’Atalanta i tre punti contro un ottimo Empoli a cui non bastano le reti di Colombo e Sebastiano Esposito.

Atalanta-Empoli, le ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

Colombo la sblocca, la Dea rimonta

Pronti-via e la Dea sbanda subito. Colombo fa 0-1. Rimessa laterale su cui la difesa dell’Atalanta è distratta: Henderson cerca e trova Colombo. La conclusione dell’attaccante supera Carnesecchi e porta avanti i suoi. Cambio obbligato per l’Atalanta. Fuori Retegui infortunato, dentro Nicolò Zaniolo. Al 36′ pari Atalanta con De Ketelaere. Nel momento più complicato, ecco la scossa che rimette in partita la squadra di Gasperini. Cross di Zappacosta, lavoro sporco di Zaniolo nel catturare l’attenzione della difesa e colpo di testa, in tuffo, del trequartista che firma l’1-1. Atalanta che la ribalta al 47′ con Lookman. Sponda di Zaniolo per l’accorrente Lookman: anticipo sul diretto marcatore e rimonta completata nei primi quarantacinque minuti.

Esposito pareggia, De Ketelaere la decide

Inizio incoraggiante di ripresa per l’Empoli che si guadagna un rigore. Contatto Djimisiti-Grassi con l’arbitro che richiamato al VAR assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Esposito che non sbaglia per il 2-2. La Dea preme ma non sembra sfondare fino all’87’ quando De Ketelaere trova il 3-2 per la Dea. Ed è una vera e propria magia del belga. Il controllo sul limite dell’area e la conclusione da fuori area riporta avanti la squadra di casa. MVP della gara a mani basse l’ex Milan. Dopo 6 minuti di recupero vince ancora l’Atalanta. 11 di fila in Serie A. 40 punti in 17 giornate e primo posto in classifica.