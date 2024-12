Australian Open, Djokovic è già nei guai: c’è poco da fare

Novak Djokovic è già nei guai in vista degli Australian Open: il campione serbo deve fare i conti con un annuncio che di certo non gli farà piacere

L’ex numero uno del mondo ha vinto ben 10 volte a Melbourne, un record incredibile a livello maschile, inferiore solo ai 14 Roland Garros di Rafa Nadal. Per l’edizione 2025, però ci sono già delle difficoltà.

La stagione 2024 del tennis è andata ormai in ghiaccio da qualche settimana, ma il tempo da dedicare a vacanze e preparazione non è poi molto, visto che già da fine anno si riparte downunder, con tutta la trasferta australiana, che culminerà con il primo Slam del 2025. Questo programma serratissimo non lascia molto spazio alle sorprese, visto che i protagonisti che abbiamo visto in palla a novembre lo saranno presumibilmente anche a gennaio. Ciò significa che Sinner e Alcaraz restano gli uomini di battere, come Zverev, cresciuto molto negli ultimi mesi. Le cose sono invece più complicate per quanto riguarda Djokovic, che non ha più disputato una partita ufficiale negli ultimi due mesi.

A Melbourne Nole vuole poter dire la sua, visto che detiene il record di vittorie sulla Rod Laver Arena, nonché un feeling speciale con il pubblico australiano (è stato il suo primo Major conquistato nel 2008). La verità, però, è che deve pensare anche agli anni che passano e alle nuove agguerritissime generazioni. La mossa Murray in panchina è un tentativo di cambiare qualcosa per aggrapparsi al treno del successo, per l’ennesima volta.

La previsione di John McEnroe sugli Australian Open: Djokovic non ha chance

Chi non crede molto nelle chance di Djokovic di poter vincere l’Australian Open 2025 è un grandissimo ex campione del passato, ovvero John McEnroe. The Genius è intervenuto nel podcast di Andy Roddick “Served with Andy Roddick”, parlando anche di questo.

“Per sua stessa ammissione Novak ha detto che punta a vincere solo con la Serbia e i tornei dello Slam, ma diventa dura farlo se non giochi molti tornei”.

Poi McEnroe aggiunge: “Se il sorteggio andasse in un certo modo potrebbe dover incontrare Alcaraz ai quarti e Sinner in semifinale”. Per John anche la situazione familiare con due figli, a cui Djokovic vuole dare priorità, il calo di motivazioni e gli anni che passano possono costituire un ostacolo troppo duro da superare. Alcaraz e Sinner rischiano di avere in questo momento un altro passo rispetto a lui.