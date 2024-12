Inter, Lautaro: “Vivo per il gol, ma ora gioco più lontano dall’area. Su Thuram…”

Lautaro Martinez, bomber e leader dell’Inter, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera soffermandosi anche sulle difficoltà realizzative che stanno caratterizzando la sua stagione: “Sono un attaccante e vivo per il gol. Però si deve anche analizzare la partita che uno fa. E io in questi mesi sto giocando più lontano dall’area, perché mi piace far salire la squadra: è una cosa che sto aggiungendo al mio gioco e mi sento bene così”.

Anche la posizione di Thuram è cambiata di conseguenza.

“Sì, Marcus sta più centrale e più avanzato, ma non è una cosa studiata: nasce dalla nostra intesa in campo. L’anno scorso spesso era lui che arretrava un po’ o si allargava, adesso tocca a lui fare più gol”.

La mancanza di preparazione estiva ha influito su di lei?

“Dopo la vittoria della Copa America sono tornato qualche giorno prima dalle ferie per l’infortunio di Taremi e ho avuto qualche difficoltà: il corpo a volte ti presenta il conto. Adesso però sto meglio”.