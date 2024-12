L’Atalanta vuole continuare a correre: Gasp schiera il tridente pesante

L’Atalanta vuole continuare a correre e per farlo spinge sull’acceleratore senza soluzione di continuità. La Dea sfida oggi l’Empoli: assente De Roon per via della squalifica, al centro del campo ci saranno Pasalic ed Ederson, pronti e determinati ad offrire consistenza tecnica e agonistica al collettivo. Sulla corsia mancina spazio a Zappacosta, con Bellanova treno sul settore destro. Kossounou, Hien e Kolasinac andranno a protezione di Carnesecchi. In avanti il tridente pesante con De Ketelaere, Retegui e Lookman dal 1′.