LeBron James con le valige in mano, ma c’è la clausola: chi lo vuole dovrà ingaggiare anche il figlio

James è pronto a cambiare aria? Chi vorrà ingaggiare il ‘King’ dovrà prestare attenzione alla speciale clausola

Nelle ultime settimane si sta diffondendo un rumor di mercato, sempre più esteso, secondo cui la carriera di LeBron James con la maglia dei Lakers sarebbe in procinto di terminare. Questa voce indirizzerebbe il 4 volte campione NBA verso due possibili strade.

C’è lo scenario del ritiro dalla pallacanestro. ‘Bron’, che compierà 40 anni il prossimo 30 dicembre, sta disputando la ventiduesima stagione da professionista nella principale lega di basketball mondiale. Nonostante abbia dimostrato a più riprese che la fame di successo non sia mai calata e che il fisico, nonostante gli oltre due decenni di incessante attività, sia ancora dalla sua, Los Angeles potrebbe davvero rappresentare l’ultimo palcoscenico della sua carriera, come affermato dal diretto interessato anni a dietro.

Ma non è da escludere che LeBron possa davvero optare per un cambio di casacca, al fine di raggiungere l’ultimo successo della sua carriera: il tanto agognato 5° anello, coronamento ultimo di una carriera leggendaria trascorsa tra la sua Cleveland, Miami e, appunto, L.A.

L’annata che l’intero ambiente giallo-viola sta affrontando non si sta di certo rivelando agevole e priva di difficoltà. La grande novità della stagione è avvenuta in panchina, con l’arrivo dell’ex rivale (come giocatore dei Clippers) di J.J. Redick in qualità di coach, che non è, tuttavia, riuscito a garantire alla squadra l’impronta giusta per sfruttarne a pieno il potenziale. Non è da escludere che James, al tramonto della sua carriera, possa andare alla ricerca di una nuova franchigia, già perfettamente rodata e in grado di competere nell’immediato per il titolo.

Il nuovo ingresso nella NBA Class

La stagione 2024/25 ha segnato il debutto nella lega di Bronny James, primogenito del ‘King’. Il classe 2004, messosi in mostra con i Trojans della USC (University of South California), ha rischiato di chiudere la propria carriera con il basket ancor prima di mettere piede su un parquet professionistico, a causa di un arresto cardiaco causato da un difetto congenito, sopraggiunto il 24 luglio 2023, mentre Bronny si stava allenando presso il Galen Center di Los Angeles.

A nove mesi dal tremendo episodio, il nativo di Akron ha annunciato che sarebbe stato eleggibile per il draft NBA 2024, pur mantenendo la propria idoneità al college. Un mese più tardi ha ricevuto l’autorizzazione sportiva, dal punto di vista medico, per poter prendere parte al draft, la cui presenza era, chiaramente, stata messa in dubbio a seguito del problema cardiaco riscontrato. Selezionato alla cinquantacinquesima scelta dai Los Angeles Lakers, con l’esordio con i californiani, avvenuto lo scorso 22 ottobre contro i Minnesota Timberwolves, Bronny e LeBron sono divenuti la prima coppia padre-figlio della storia a giocare in NBA come compagni di squadra nella stessa annata.

LeBron via da Los Angeles solo con Bronny

Lo scenario che prevede James lontano dal team 17 volte campione della NBA è sicuramente stata una possibilità nel recente passato. Gli addetti ai lavori interni alla società giallo-viola, stanno concretamente iniziando a pensare a come fronteggiare questa pesante partenza, nel caso in cui si verificasse realmente. C’è, però, da prendere in considerazione anche il fatto che il ‘King’ abbia avuto la possibilità di lasciare i Lakers, quando lo scorso febbraio i losangelini lo avevano contattato a seguito dell’interessamento dei Golden State Warriors ed era stato lo stesso LeBron a rifiutare.

E poi la scelta di firmare un nuovo contratto che prevedesse una clausola di non scambio (accordo siglato la scorsa estate), non deve esser stata una decisione ‘campata in aria’ dall’oggi al domani. Il giornalista di ESPN Brian Windhorst, a tal proposito, ha affermato :”Tutto indica che ciò che vuole è concludere la sua carriera da Laker“. L’unica certezza resta la singolare clausola apposta dallo stesso James: una trade da parte di un’altra franchigia per assicurarsi Bron, dovrà includere anche il figlio. Dunque, a prescindere da quale sarà la scelta definitiva del ‘Chosen One’, Bronny seguirà ogni suo passo.