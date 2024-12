Al Ferraris tutti i volti del Napoli di Conte. Tra qualità, solidità e voglia di soffrire

Napoli vittorioso a Genova. I ragazzi di Conte hanno conquistato tre punti fondamentali per il prosieguo del cammino dopo un ottimo primo tempo, timbrato dai gol di Anguissa e Rrhamani, mentre nella ripresa la prestazione non è stata molto positiva. Il Grifone ha alzato i giri del motore, ma con la qualità e con la solidità la squadra di Conte si piazza nuovamente in testa alla classifica in attesa dell’Atalanta.

Grande prova di Meret, che a più riprese è stato determinante. Bene anche il centrocampo, ma Conte dovrà lavorare per eliminare le lacune strutturali emerse nel secondo tempo. Un atteggiamento forse proiettato all’abbassamento del baricentro. Ma anche con la sofferenza e la voglia di soffrire il livello è rimasto elevato, pur avendo subito l’aggressività del Genoa.

A proposito di Meret, ieri provvidenziale in più circostanze, il ds Manna ha così parlato del portiere dei partenopei: “Stiamo lavorando al suo rinnovo, così come a quello di Matias Olivera e altre situazioni. Siamo in una fase di pianificazione giusto e corretto che sia così. Siamo fiduciosi e ottimisti, abbiamo la volontà di proseguire insieme e i calciatori stessi vogliono restare a Napoli. C’è sintonia tra noi, è un amore che cresce in questo percorso”.