Tamberi lascia tutti senza parole: il ritorno di fiamma è da brividi

‘Gimbo’ Tamberi punta al ritorno in grande stile. L’obiettivo messo nel mirino ha fatto infuocare i suoi sostenitori

Figlio del saltatore marchigiano Marco, il classe 1992 Gianmarco Tamberi ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello sport calcando i parquet da basket, prima di dedicarsi in toto al salto in alto, esattamente come suo padre.

Il suo palmarès evidenzia l’indubbio valore di ‘Gimbo’, che figura tra i più importanti e vincenti altisti della storia azzurra. Nel corso della sua carriera ha conquistato il titolo mondiale indoor a Portland nel 2016, il titolo europeo indoor a Glasgow nel 2019 e tre titoli europei all’aperto, l’ultimo dei quali guadagnato dinnanzi al proprio pubblico, nel 2024 a Roma.

Il più grande risultato raggiunto dal nativo di Civitanova Marche è indubbiamente stata la medaglia d’oro conseguita ai Giochi olimpici di Tokyo nel 2021, conquistata a parimerito con il collega e amico qatariota Mutaz Barshim. Il successo di ‘Gimbo’ in terra d’oriente ha contribuito, assieme ai successi degli altri atleti azzurri in gara, a consegnare la stagione estiva 2021, ribattezzata dalla stampa ‘estate d’oro‘, nella storia dello sport tricolore.

L’ultimo importante raggiungimento ottenuto dal ‘Half-Shaved Man‘ (così chiamato in virtù della sua abitudine di radersi la barba solo su metà del viso prima delle gare) è avvenuto lo scorso agosto con la medaglia d’oro nel salto in alto ai mondiali di atletica leggera disputati a Budapest.

I giochi olimpici di Parigi

Nell’ultima estate, Tamberi ha preso parte alle Olimpiadi francesi da portabandiera e campione in carica, potendo sfruttare i favori del pronostico a proprio vantaggio. La rassegna si è rivelata molto più insidiosa del previsto; non tanto per complicazioni sorte sulla pista, quanto più per i problemi di salute che hanno interessato l’altista. Tamberi ha accusato delle complicazioni renali, proprio nella notte della vigilia delle finali del salto.

Nonostante il tentativo e, poi, l’effettivo recupero lampo, che gli ha consentito di presenziale alla gara cruciale, i problemi fisici hanno inevitabilmente compromesso l’esperienza del marchigiano sulla riva della Senna. Sono bastati 2 metri e 27 centimetri ad interrompere la rincorsa al bis di ‘Gimbo’, che non è riuscito a superare l’altezza in nessuno dei tre tentativi, infrangendosi rovinosamente sul materasso.

Il ritorno sul più grande palcoscenico mondiale

Gianmarco Tamberi ha recentemente aperto alla possibilità di partecipazione alle prossime Olimpiadi, che si terranno a Los Angeles nel 2028. ‘Gimbo’ ha spiegato di aver fatto i conti sulle probabilità di vittoria che avrebbe nella rassegna californiana, che rappresenterebbe un importante passo, anche a livello emotivo, per provare a raggiungere il bis olimpico.

Tamberi ha proseguito, manifestando la consapevolezza del limite rappresentato dalla comfort zone, concludendo il suo intervento presso l’Università di Urbino, dove gli è stata conferita una laurea ad honorem in Scienze dello sport, con le seguenti parole: “Dobbiamo avere il coraggio di scegliere. Ogni scelta è il primo passo per costruire qualcosa di grande nel nostro futuro“. Dopo i dubbi manifestati dopo la complicata avventura della scorsa estate a Parigi, l’altista marchigiano sembra esser convinto della sua scelta e determinato nel giungere al meglio al principale palcoscenico atletico mondiale.