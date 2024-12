Ultim’ora Bagnaia, tutto deciso: i tifosi lo hanno appena saputo

Tutto deciso in merito a Francesco “Pecco” Bagnaia con la Ducati: annuncio appena arrivato per il 2025, tifosi sorpresi

La stagione 2024 di Moto GP si è conclusa con una delusione per i tifosi italiani e soprattutto per i sostenitori di Francesco Bagnaia e della Ducati. Il mondiale è stato infatti vinto per pochissimi punti dallo spagnolo Jorge Martin che è riuscito ad evitare il sorpasso del pilota azzurro fino all’ultimo Gran Premio. Nel 2025 sono invece pronte a cambiare molte selle nella griglia di partenza della Moto GP perché tanti team hanno accolto dei volti nuovi nei loro box.

La Ducati non sarà più formata dal duo tutto italiano con il già citato Bagnaia ed Enea Bastianini. Il team di Borgo Panigale ha infatti deciso di formare una super coppia affiancando al pilota torinese il sei volte campione del mondo in Moto GP, Marc Marquez. Lo spagnolo dopo aver gareggiato nella scorsa stagione con il team Gresini ha fortemente voluto il ritorno su una moto ufficiale e nel 2025 avrà così di nuovo questa chance.

Bagnaia-Marquez, c’è la data per la notizia ufficiale: sorpresa tra i tifosi

Quella formata da Bagnaia e Marquez sarà una coppia da tenere d’occhio perché ancora oggi molti appassionati italiani di Moto GP che tifavano per Valentino Rossi, non vedono di buon occhio il pilota spagnolo. Tutto è da ricercarsi nel mondiale del 2015 con lo scontro sia in pista che fuori tra il Dottore e lo stesso Marc dovuto al “vantaggio” che il catalano avrebbe dato al connazionale Jorge Lorenzo nella corsa al titolo.

Ora però Marquez correrà per una moto ufficiale di un team italiano e farà coppia con il nuovo volto della Moto GP nostrana, Bagnaia. C’è quindi grande curiosità per vedere all’opera questa coppia che parte con i favori del pronostico, a detta di molti. Un primo assaggio di questi due campioni che dovranno dividere il box lo avremo già a gennaio, come ha annunciato la Ducati.

La casa motociclistica di Borgo Panigale ha infatti annunciato che il prossimo 20 gennaio in una location suggestiva come Madonna di Campiglio, verrà presentato il team Factory e la nuova moto per la stagione del 2025. Sarà quindi un evento davvero da non perdere per tutti i tifosi che così a sorpresa potranno finalmente vedere Bagnaia e Marquez fianco a fianco e per la prima volta in vita sua l’ex Honda si vestirà di rosso per un evento ufficiale.