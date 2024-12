Fiorentina, Bove in panchina per la gara con l’Udinese. Gosens: “Bello riaverlo con noi!”

Edoardo Bove sta seguendo in questi minuti la gara della sua Fiorentina contro l’Udinese direttamente dalla panchina. Il centrocampista romano, vittima lo scorso 1° dicembre, di un grave malore che lo ha costretto a lunghi approfondimenti clinici e l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, è finalmente tornato con i suoi compagni. Il 22enne ex Roma non sarà ovviamente a disposizione e probabilmente la sua carriera non proseguirà né alla Fiorentina, né in Italia. Tuttavia, oggi, a tre settimane da quel brutto momento, è tornato a coi suoi compagni e seguirà la gara contro l’Udinese valida per la 17^ giornata di Serie A dalla panchina.

Sarà una spinta in più per i compagni che devono reagire alle ultime gare non positive. In campionato, la scorsa settimana è arrivata una sconfitta contro il Bologna, mentre in Conference League i viola hanno pareggiato col Vitoria Guimaraes dopo una prestazione non positiva. Insomma, un momento difficile, che la squadra di Palladino vuole superare anche con la vicinanze di “Edo”, importantissima dopo questo difficile periodo. Lo ha confermato anche Robin Gosens nel pre-partita: “Oggi comunque siamo felici a prescindere, è un bel segnare rivedere Bove in gruppo. Sarà una spinta in più, daremo tutto per noi e per lui. Sappiamo quanto abbia sofferto, ora però è al nostro fianco da un paio di settimane e stiamo provando a tornare alla normalità. Ci sta dando tanti segnali”.