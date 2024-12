Gianmarco Tamberi ed il tradimento più doloroso: “E’ il fallimento più grande della mia vita”

Gianmarco Tamberi si è raccontato senza filtri in un’intervista e ha rivelato alcuni suoi rimpianti ma anche qualche curiosità.

Lo sport italiano è seguito da centinaia di persone su territorio nazionale. Tutti amano i grandi campioni che indossano la canotta o la maglietta azzurra, anche coloro che magari non sono grandi appassionati di una determinata disciplina.

Eppure, ci sono personaggi che vengono amati non solo per i loro successi sportivi, ma anche per la loro personalità unica e decisamente gradevole.

È sicuramente questo il caso di Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto che si è raccontato senza peli sulla lingua nel corso di una delicata intervista.

Ecco quali sono state le sue parole e cosa ha rivelato lo sportivo sulla sua vita personale e su quelle che sono le sue passioni.

Tamberi e il fallimento più grande

Gianmarco Tamberi è stato intervistato da Francesca Fagnani nel corso del programma “Belve”. Qui ha rivelato qual è stato per lui il fallimento più grande della sua vita. Senza troppi giri di parole, il campione ha rivelato: “Non avere un rapporto con mio padre è il fallimento più grande della mia vita”. Incuriosita da questa rivelazione, la conduttrice ha voluto quindi sapere quale siano stati i punti più bassi raggiunti dai due.

Tamberi ha prontamente risposto: “Sono stati veramente tanti ed è questo il motivo per cui un rapporto si deteriora a tal punto”. L’atleta ha anche criticato le regole imposte dal genitore nel corso della sua carriera: “Un conto è imporsele, un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te. Un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta ma non obbligarti a scegliere quella strada. Io mi sono sentito in quel momento molto tradito dalla figura genitoriale”.

La sua più grande passione

Nel corso dell’intervista, Tamberi ha anche rivelato qual è il suo sport preferito: “Ho giocato a basket fino a 17 anni. Se avessi giocato ancora a basket sarei stato meno orgoglioso, ma più felice. Fare quello che ami fa la differenza. Non è così bello saltare un’asticella. Mi piace tuttora molto di più il basket. Ho dovuto fare quella scelta ma non amo quello che faccio”.

Non a caso, il campione di salto in alto ha partecipato all’All Star Game 2024 dell’NBA. Nel corso della “partita delle star” si è messo in luce per le sue qualità rispetto alle tante altre personalità famose che hanno partecipato all’evento.