Leclerc-Hamilton, tutto ribaltato in casa Ferrari: non ci sono più dubbi

Lewis Hamilton e Charles Leclerc, cambia tutto in Ferrari: arriva la svolta che lascia di stucco i tifosi del Cavallino Rampante

Il 2024, per la Ferrari, si è chiuso con una delusione abbastanza difficile da digerire. Quel mondiale costruttori solo sfiorato e finito a Woking ha lasciato l’amaro in bocca a Maranello. Per questo si sta già facendo sul serio per il 2025.

L’arma in più sarà certamente Lewis Hamilton che, dopo 12 anni in Mercedes e 6 titoli mondiali su 7 vinti con la scuderia di Brackley, è ora pronto all’ultima grande esperienza della sua carriera. Prenderà il posto di Carlos Sainz, finito in Williams, al fianco di Charles Leclerc. Da un talento che ha vinto tutto a quello che – nel prossimo futuro – potrebbe iniziare a fare impazzire di gioia i tifosi della ‘Rossa’: una doppia chance a disposizione di Frederic Vasseur.

D’altro canto Charles Leclerc si è espresso, senza riserve, sull’ormai imminente approdo a Maranello di Lewis Hamilton. Lo ha fatto ai microfoni del ‘The Telegraph’, in una lunga intervista nella quale non ha risparmiato i complimenti al sette volte campione del mondo promesso sposo della Ferrari.

Hamilton-Ferrari, Leclerc a sorpresa: “Sono emozionato”

Un’accoppiata da urlo, una delle più forti di sempre a Maranello: questo, almeno sulla carta. Ma Leclerc è parso decisamente fiducioso in vista della nuova stagione. “Lewis avrà una motivazione pazzesca nell’entrare in un team come la Ferrari. Per la Mercedes è stata una stagione complicata, come noi dopo Monaco hanno provato a sperimentare”.

Leclerc ha proseguito: “Non è stato facile, la fiducia è tutto in Formula 1 ma lui rimane ancora un pilota eccezionale“. In molti hanno storto il naso sulla firma dell’ormai quasi 40enne di Stevenage che, per i prossimi tre anni, guiderà la ‘Rossa’ proprio insieme a Leclerc. Il monegasco ha spento questo scetticismo: come Vasseur, è più che convinto delle qualità del sette volte campione del mondo. “Sarà una sfida impegnativa, non ho dubbi nel ritrovarmi davanti il miglior Lewis Hamilton”. Sui suoi problemi in qualifica Leclerc ha, in parte, glissato: “È difficile parlare senza sapere cosa accada dietro le quinte, non so cosa stia succedendo ma non ho dubbi sulle sue capacità e la sua bravura”.

“Sono emozionato, così come tutti nel team. La Ferrari è grande ma l’ingresso di una leggenda come Lewis porterà ancor di più i riflettori su di noi. Ho molto rispetto per lui, non sarà facile ma sono molto motivato proprio per questo. Da parte mia posso solo lavorare per fare del mio meglio”, ha concluso il monegasco che si appresta a gareggiare con un nuovo compagno di squadra, il terzo della sua esperienza in Ferrari dopo Vettel e Sainz.