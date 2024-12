Musetti vola in classifica: l’annuncio è appena arrivato

Lorenzo Musetti fa un balzo clamoroso in classifica, arriva l’annuncio che tutti aspettavano: i tifosi possono esultare

La prima semifinale Slam della carriera, in quel di Wimbledon, e la prima medaglia olimpica vinta, lo storico bronzo conquistato a Parigi, sono due ottimi punti di partenza per Lorenzo Musetti. Da qui, e dalla seconda Davis conquistata consecutivamente, può ripartire la sua carriera, alla ricerca di quell’obiettivo fin qui mai avvicinato: l’ingresso nella top 10 della classifica ATP.

Dopo un 2024 che non può definirsi negativo, Musetti deve puntare ad alzare ancora l’asticella. E ha tutto per poterlo fare: un talento immenso, l’età dalla sua parte, il sostegno di una grande squadra e anche l’esempio di un campione come Jannik Sinner da cui poter apprendere i segreti per poter migliorare in quello che finora è il suo grande tallone d’Achille: la continuità.

Dovesse riuscire a limare questo aspetto, per nulla marginale, nessun traguardo potrebbe essere inarrivabile per un giocatore come il carrarino, uno dei più grandi talenti attualmente nel circuito ATP. Un giocatore che a detta di molti dovrebbe essere stabilmente tra i primi dieci al mondo, e che nel 2025 potrebbe finalmente riuscire a conquistare la posizione che gli spetta, come confermato da un annuncio che ha fatto esultare i tifosi.

Svolta Musetti: vola in classifica, cosa sta succedendo

Da qualche tempo a seguire da vicino le sorti di Musetti c’è anche un ex campione che sa come far rendere i propri allievi al meglio. Corrado Barazzutti è entrato dal 2024 nel team del giocatore di Carrara, e i risultati si sono visti. Dopo un primo anno di lavoro che è servito ad assestare Lorenzo ad alto livello, ora è arrivato il momento del salto di qualità definitivo. Ed è un salto di qualità non impossibile da realizzare.

Lo ha confermato in un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘OA Sport’ lo stesso ex capitano di Fed Cup. Nella sua ottica Musetti infatti non deve porsi limiti e deve dimostrare di essere uno dei migliori giocatori del mondo.

“Lorenzo è stato protagonista di una grande stagione, e ora deve lavorare sulla continuità“, ha spiegato Barazzutti. Nonostante i miglioramenti evidenti, ci sono cosa in cui deve ancora crescere. Con il suo tennis può infatti competere con i migliori su tutte le superficie ed è a questo che deve cercare di arrivare nei prossimi mesi.

“La top 10 è nelle sue possibilità, a pattò però che continui a migliorare e che giochi con la continuità necessaria per poter fare passi in avanti in classifica“, ha aggiunto il coach azzurro, consapevole che in questo processo di crescita Musetti potrebbe trasformare Sinner in un vero e proprio punto di riferimento.

Nonostante le loro caratteristiche siano diverse, la dedizione e la voglia messe in campo da Sinner in ogni sua uscita fanno di lui un giocatore da prendere ad esempio, e da trasformare in un traguardo da raggiungere: l’obiettivo di Musetti deve essere riuscire a competere anche con il numero uno al mondo. Una missione difficile ma tutt’altro che impossibile.