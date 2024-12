Sport italiano in lutto, è morto un volto iconico degli ultimi anni

Se n’è andato per sempre un volto iconico e apprezzato in tutto il Bel Paese: il mondo dello sport italiano è di nuovo in lutto

Sarà un Natale triste per i tifosi e gli appassionati di sport. Ci ha lasciati per sempre un protagonista del movimento tricolore che ha ricoperto vari ruoli facendosi sempre apprezzare per la sua professionalità, il garbo e la genuina passione per quello che faceva.

Si è spento, insomma, un volto iconico e soprattutto familiare ai tifosi di tutto lo Stivale. Il basket è in lutto per la scomparsa di Sandro Crovetti, ex dirigente di diversi club e che dal 2002 al 2010 è stato General manager del Basket Club Ferrara.

Crovetti, nato a Reggio Emilia il 25 dicembre del 1958, è stato trovato morto vicino alla sua abitazione in circostanze ancora tutte da chiarire. Personalità poliedrica e dai tanti interessi, l’ex dirigente reggiano ha iniziato la carriera come giornalista ed è stato tra i pionieri della televisione privata locale, poi la folgorazione per la palla a spicchi che lo ha visto assumere incarichi sempre più di primo piano negli anni, in Lega e in vari club.

Addio a Sandro Crovetti. Il cordoglio del mondo del basket

Responsabile marketing e dell’ufficio stampa per la Pallacanestro Reggiana dal 1984 al 1987, poi in Lega Basket fino al 1999 come braccio destro di Gianni De Michelis e dell’Avvocato Porelli negli anni d’oro del movimento italiano.

Sandro Crovetti, autentico giramondo del parquet, ha quindi ricoperto l’incarico di dirigente in diverse club di Serie A e A2 come Napoli, Ferrara, San Severo, Montegranaro e Virtus Bologna. Una vita per il basket tanto da ottenere, nel 2009, il Premio Reverberi per il contributo alla palla a spicchi italiana.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di conoscenti, sportivi e appassionati. Non poteva mancare il ricordo della Ferrara Basket 2018. “Dal 2002 al 2010 è stato general manager del Basket Club Ferrara che anche grazie al suo prezioso contributo dietro la scrivania ha raggiunto una promozione in Serie A ancora oggi indimenticata“, si legge nel messaggio con cui il club ferrarese esprime “le sue più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari“.

Alla moglie Cristina e alla sorella Francesca il cordoglio anche del Presidente Federale, Gianni Petrucci, a titolo personale e a nome di tutta la pallacanestro italiana. “Ci ha lasciati Sandro Crovetti, giornalista, con una grande passione e competenza per il basket, segretario generale della Lega di Serie A, e poi di molte società, un dirigente all’avanguardia per idee ed iniziative. Avrebbe compiuto 66 anni fra pochi giorni”, si legge sul sito della FIP.