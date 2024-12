Turchia, il classe 2003 Paoletti del Karagumruk cambia agente

Flavio Paoletti, centrocampista centrale, classe 2003, cresciuto nella Sampdoria e oggi in forza in Turchia al Fatih Karagumruk. Il mediano cresciuto nelle giovanili blucerchiate è arrivato nella formazione turca, nota per essere una colonia di giocatori italiani ed ex Serie A, nell’estate del 2023.

In questa stagione, dopo la retrocessione della squadra in seconda divisione, sta trovando più spazio ed ha già collezionato 14 presenze e segnato due reti.

Il ventunenne ha scelto di cambiare agente e ha deciso lasciare l’agenzia Piccoli&Lombardi per passare alla RDF Football di Roberto De Fanti.