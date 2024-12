Bologna, la versione più bella. Il tempo ha dato ragione a Italiano

Il Bologna di Vincenzo Italiano si gusterà uno dei panettoni più buoni dell’anno. Meritatamente. Dopo settimane naturali di standby, i rossoblù hanno finalmente invertito la rotta ed ecco che la filosofia dell’ex allenatore della Fiorentina è chiara e ben distinta nelle gambe e nelle teste di tutte le pedine del suo scacchiere. Sei vittorie nelle ultime otto partite, il treno per l’Europa che è lì, ben vicino, e una squadra che ha acquisito nuovamente quelle certezze che sembrava aver parzialmente smarrito.

Il 2025 può segnare un’ulteriore svolta. La Champions League è ormai compromessa, il Bologna può concentrarsi sul campionato con un occhio alla Coppa Italia, terreno amico di Italiano. I quarti, contro l’Atalanta, saranno un ostacolo duro ma non impossibile da superare. Questo Bologna l’anno prossimo vuole tornare in Europa e le strade per farlo sono due, la continuità adesso è ben presente e Italiano ha dimostrato che con il tempo si può dimostrare molto. E’ tornato l’entusiasmo dello scorso anno, con una squadra ben matura e disegnata appositamente per il proprio allenatore.