Federica Pellegrini, “tira e molla, tradimenti, mi sono incasinata la vita”: ma anche quella relazione tossica

Federica Pellegrini ha parlato della sua vita sentimentale e ha svelato alcuni retroscena importanti che molti non conoscevano finora.

Ci sono personaggi nel mondo dello sport italiano che riescono sempre ad attirare l’attenzione dei media. Si tratta di personalità molto forti che rendono interessante la loro vita anche lontano dai campi da gioco o dalle vasche olimpiche.

Inoltre, alcuni atleti hanno fatto la storia di una particolare disciplina e sono diventati famosi per le loro apparizioni in televisione.

Un personaggio simile è sicuramente Federica Pellegrini. In acqua la Pellegrini ha dimostrato tutta la sua velocità e forza, ma anche fuori ha dimostrato di avere un carattere tenace, finendo spesso al centro di gossip e indiscrezioni sulla vita privata.

Ora sembra che la Pellegrini abbia finalmente deciso di rivelare alcuni retroscena sul suo passato. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Federica Pellegrini e le parole sul passato

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, la Pellegrini ha parlato delle relazioni che ha avuto in passato. In particolare, la campionessa si è soffermata sul suo rapporto con il “collega” e sportivo Filippo Magnini. A questo riguardo ha dichiarato: “Io e lui ci siamo massacrati, quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra”.

Secondo la Pellegrini, la relazione non era affatto pacifica, anzi era fatta di più bassi che alti. Le sue parole sono state: “Io ho avuto altri problemi, tira e molla, tradimenti, mi sono incasinata la vita, sono diventata una macchina da gossip: l’ho usato, mi ha travolto, ora sto alla larga. Appena c’è traccia di gossip taccio”. Ecco perché negli ultimi tempi l’ex nuotatrice ha provato a rimanere lontana dai riflettori.

L’esperienza in televisione

In ogni caso, una volta lasciati i palcoscenici sportivi, la Pellegrini si è dedicata al mondo della televisione. In particolare, ha partecipato a “Ballando con le Stelle” con Angelo Madonia. Su quest’esperienza ha dichiarato: “Certi comportamenti mi stavano sulle scatole, ovvio. Per due mesi non mi sono affatto divertita. ‘Ballando’ è un percorso che va ben oltre la competizione: dopo nove mesi sempre con mia figlia è stata un’opportunità di stacco, un modo per riprendere le forme fisiche a cui, da atleta, ero abituata e che, felicemente, con la gravidanza ho perso”.

A quanto pare, la Pellegrini è stata anche al centro di un gossip che coinvolgeva lei, il compagno a “Ballando” e Sonia Bruganelli. Il tutto si è risolto con l’estromissione di Madonia. Le sue parole sono state: “Sono soddisfatta della mia reazione e, con la produzione, si era già risolta la situazione, poi lui ha insistito e loro hanno preferito estrometterlo. Non me lo hanno nemmeno detto”.