Ferrari-Sainz, è divorzio: cavallino rampante già alle spalle, nella sua mente c’è solo lei

È ormai addio tra la Ferrari e Carlos Sainz ma il pilota spagnolo sa bene come deliziarsi: ecco qual è il suo chiodo fisso ora.

È tempo di trasferimenti in Formula 1. Sono davvero tanti i piloti che alla fine di una stagione decidono di cambiare scuderia o di ritirarsi dopo aver fallito gli obiettivi prefissati.

C’è chi prende il momento dei trasferimenti come un’opportunità per riuscire a iniziare da capo, cercando di avvalersi delle proprie qualità per una futura rivalsa. Altri invece pensano agli errori che hanno commesso e lavorano per porre rimedio alle proprie lacune.

E poi c’è Carlos Sainz. Il pilota spagnolo ormai ha rotto definitivamente con la Ferrari e l’anno prossimo correrà con la Williams. Tuttavia, per il momento sembra che abbia altre priorità.

Su cosa si sta concentrando ora l’iberico visto che è lontano dai riflettori del mondo sportivo? Ecco come trascorre le sue giornate.

Carlos Sainz, dopo la Ferrari arriva la dolce compagnia

Il prossimo anno Carlos Sainz ha dichiarato di voler riportare in alto la Williams. Sicuramente, uno dei suoi obiettivi sarà quello di dare del filo da torcere alla sua ex squadra e soprattutto al suo ex compagno di scuderia Charles Leclerc. Per il momento comunque, i suoi pensieri sono tutti dedicati a Rebecca Donaldson.

Di chi si tratta? Della modella e imprenditrice britannica che da tempo ormai è al suo fianco. Sainz si gode la sua compagnia ora che può rilassarsi e non pensare alle prestazioni in pista. La Donaldson è uno schianto: ha un fisico da paura e su Instagram fa impazzire i suoi circa 400 mila follower. Insomma, Carlos potrà consolarsi dopo una stagione fatta di alti e bassi.

Il futuro in Williams

Come detto in precedenza, la prossima stagione in Formula 1 sarà un banco di prova per Carlos Sainz. Lo spagnolo è stato spesso criticato per non essere il numero 2 della Ferrari e voler competere con Charles Leclerc per le vittorie di tappa. Tuttavia, ora potrà dimostrare di avere tutte le carte in tavola per ambire a risultati eccezionali.

Inoltre, il prossimo anno il pilota spagnolo potrà contare su una line-up decisamente di qualità. Come suo collega avrà il thailandese Alexander Albon, in netto miglioramento rispetto al passato. Come pilota di riserva, ci sarà invece l’argentino Franco Colapinto che ha mostrato sprazzi di talento negli ultimi GP del 2024. Non resta far altro che aspettare i prossimi mesi quando ci saranno i test ufficiali delle nuove auto prima dell’inizio delle gare a marzo in Australia.