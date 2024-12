Mercato NBA in fermento: la scelta dei big può stravolgere la stagione

Il mercato NBA non dorme mai e ora un grande big potrebbe cambiare squadra, stravolgendo una stagione in bilico

In tanti seguono l’NBA perché è incredibilmente attiva. Da un momento all’altro le cose possono cambiare, specialmente quando il mercato è ancora aperto.

Da un momento all’altro potrebbero esserci delle trade in grado di stravolgere gli equilibri delle diverse franchigie. Basta un solo pezzo del domino a cadere e tutto potrebbe movimentarsi improvvisamente.

In particolare, a far scattare la “molla” del mercato NBA potrebbe essere la volontà di un grande nome. C’è un campione che vuole tornare a vincere ed è stufo di non raggiungere grandi risultati.

Di chi si tratta? E in quale squadra potrebbe andare? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Mercato NBA, il grande campione che potrebbe cambiare squadra

Di grandi nomi in NBA ce ne sono a bizzeffe. Si tratta di un momento storico della lega americana perché ci sono vecchi campioni, nuove generazioni di talenti e tanti europei che vogliono dominare la scena del basket mondiale. Eppure, potrebbe essere arrivato il momento di un “last dance” per un big, un ultimo ballo per vincere l’anello. Di chi si tratta? Del 36enne Kevin Durant.

“The Slim Reaper” attualmente è ai Phoenix Suns, in compagnia di altri due grandi scorer, vale a dire Bradley Beal e Devin Booker. Tuttavia, non sembra essere soddisfatto del lavoro della sua squadra. Infatti, i Suns faticano a imporsi nella Western Conference e hanno dimostrato più volte di andare in difficoltà in partite contro grandi squadre come Denver Nuggets o Golden State Warriors. KD non ha molta pazienza e da un momento all’altro potrebbe richiedere una trade e cambiare franchigia, sconvolgendo la lega.

Dove potrebbe andare l’ala piccola

Considerato uno degli “attaccanti” più forti di sempre, Kevin Durant potrebbe lasciare Phoenix se le cose non dovessero cambiare prima della fine del mercato NBA. Ma quale franchigia potrebbe accoglierlo? Praticamente tutte quelle che vorrebbero subito vincere un titolo. Qualsiasi squadra farebbe follie pur di avere nel team un talento del suo calibro. Eppure, sembra che due società potrebbero avere le carte in tavola per accaparrarselo.

Si tratta dei Golden State Warriors e dei Los Angeles Lakers. Ai Warriors Durant ritroverebbe Stephen Curry e proverebbe a vincere con lui un ulteriore titolo NBA. Ai Lakers invece, Durant farebbe squadra con LeBron James, per un’ultima grande impresa insieme. Insomma, si prospettano scenari interessanti nelle prossime settimane e non bisognerà sottovalutare le volontà di KD.