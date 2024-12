Monza, inizia l’era Bocchetti

Il pomeriggio di ieri è stato molto movimentato in casa Monza con il rapido cambio di guida tecnica come spiegato dai due comunicati ufficiali del club brianzolo.

AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Adriano Galliani ha optato per l’ex allenatore del Verona per risollevare una situazione abbastanza drammatica in casa biancorossa soprattutto dopo l’ultimo posto in classifica e dopo la sconfitta di domenica sera contro la Juventus all’U-Power Stadium. 10 punti in classifica a -3 dalla penultima posizione occupata dal Venezia di Eusebio Di Francesco con 15 gol fatti e 23 subiti dopo 17 giornate di campionato. Partenza col botto e scontro salvezza in quel di Parma per tentare di chiudere al meglio un 2024 che non è iniziato al meglio con una squadra tormentata da alcuni infortuni che hanno condizionato un avvio di stagione non in linee con le aspettative del club. Poi Cagliari come prima sfida del 2025 in cui Bocchetti avrà il dovere di ottenere il massimo indispensabile in un due match contro due dirette concorrenti per la permanenza in Serie A.