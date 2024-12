Serie A, weekend da urlo: Milan-Roma e Lazio-Atalanta. La Juve con la Fiorentina

Qualche giorno di riposo per Natale ma la Serie A è già pronta a tornare in campo nel prossimo weekend. Si partirà sabato alle 15 con due sfide: l’Empoli ospiterà il Genoa, mentre il Monza – dopo l’esonero di Nesta – cerca subito il riscatto in casa del Parma. Alle 18 l’Inter cercherà di mettere pressione all’Atalanta andando a sfidare il Cagliari, mentre alle 20.45 il primo big match di giornata tra la Lazio e la Fiorentina.

Domenica alle 12.30 l’Udinese ospiterà il Torino, alle 15 il Napoli attenderà il Venezia per rimanere nei piani alti nella classifica. Alle 18 toccherà alla Juventus, che dopo la vittoria esterna contro il Monza se la vedrà all’Allianz con la Fiorentina. Alle 20.45 ecco il big match tra Milan e Roma. Due posticipi il lunedì: Como-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 il Bologna ospiterà l’Hellas Verona.

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA