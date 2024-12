Sinner-Ceccon: singolar tenzone tra i due campioni azzurri per la nota influencer?

Jannik Sinner e Thomas Ceccon sono due tra gli atleti più importanti e conosciuti in Italia ma forse dovranno scontrarsi: ecco perché

Può succedere a volte che due personalità dello sport si scontrino per motivi diversi. A volte diversi sportivi, spesso connazionali, entrano in competizione per i risultati raggiunti e per il loro ego.

Altre volte però, potrebbe esserci di mezzo una donna. Proprio così, quando due atleti si scontrano in amore i risultati potrebbero essere interessanti per tutti coloro che sono appassionati e seguono la vicenda.

Basti pensare al caso eclatante di Wanda Nara, Mauro Icardi e Maxi Lopez che per diversi anni è andato avanti con un certo scalpore.

Ora sembra che una situazione simile abbia coinvolto due campioni dello sport italiano. Si parla del numero uno del tennis Jannik Sinner e del campione olimpico di nuoto Thomas Ceccon. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lo scontro probabile in amore tra Sinner e Ceccon

Jannik Sinner ha concluso una stagione 2024 eccezionale, diventando numero 1 al mondo nel tennis maschile e trionfando in numerose competizioni. Tuttavia, se dal lato professionale le cose sono andate al meglio, dal lato personale non sembra essere tutto rose e fiori. Il talento italiano ha avuto una storia con Anna Kalinskaya, “collega” e tennista. Tuttavia, ora i due si sarebbero lasciati.

Sinner sarebbe ritornato a provare un interesse per Maria Braccini, la sua ex. I due si sono lasciati a marzo 2024 ma ora il nativo di San Candido starebbe provando a riavvicinarsi secondo alcune fonti. Tuttavia, circolano voci di un probabile interesse sentimentale di Thomas Ceccon per Maria Braccini. Insomma, un triangolo complicato, che si spera non incida sull’allenamento e la concentrazione dei due campioni italiani.

Le conferme e gli obiettivi di Sinner

Al momento sembrano non esserci conferme ufficiali sull’interesse di Thomas Ceccon per Maria Braccini. Allo stesso tempo, anche la situazione sentimentale di Jannik Sinner rimane ancora in bilico. Il tennista sta completando la sua preparazione professionale in vista di un 2025 che deve essere visto come l’anno della conferma definitiva.

Infatti, uno dei primi obiettivi di stagione di Sinner sarà sicuramente l’Australian Open. Il numero 1 al mondo deve difendere i 2000 punti derivanti dalla vittoria di questo torneo nel 2024. Per questa ragione, è proprio in queste settimane che deve ultimare la preparazione e concentrarsi sul suo tennis. In questo modo, potrebbe magari centrare uno storico “double” e far sognare ulteriormente i suoi tifosi, italiani e non.