Tesla-Musk, i giudici sequestrano 100 miliardi di bonus: il durissimo sfogo di Elon su X

Elon Musk è infuriato! Il giudice ha sequestrato all’imprenditore di Pretoria un bonus pari ad oltre 100 miliardi

Elon Musk è, secondo Forbes, l’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato di 440 miliardi di dollari. Nato nella capitale amministrativa del Sudafrica, Pretoria, è possessore anche del passaporto statunitense e di quello canadese (grazie alle origini della madre).

E’ considerato uno degli imprenditori più brillanti del XXI secolo ed è stato recentemente nominato alla guida del Dipartimento per l’efficienza governativa USA dal neoeletto presidente statunitense Donald Trump.

Musk è stata la mente dietro a progetti come SpaceX, allo scopo di ridurre i costi per accedere allo spazio, e OpenAi, società no profit che punta alla diffusione di un’intelligenza artificiale benefica a vantaggio dell’umanità. Nel 2022 ha concluso l’acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari, poi ribrandizzato in X.

Nel 2003 è tra i fondatori della Tesla Motors, casa automobilistica specializzata nella produzione di veicoli 100% elettrici, rivoluzionando drasticamente il mercato delle automobili a livello mondiale.

L’impero Tesla

La società prende il nome dall’inventore e fisico serbo Nikola Tesla, padre della ‘comunicazione senza fili‘ e si occupa, come già accennato, di fabbricare veicoli alimentati senza l’utilizzo di carburanti, ma sfruttando esclusivamente la potenza erogata da un motore a corrente alternata. Dopo 6 anni dalla sua costituzione, per Tesla arriva la svolta; il Dipartimento per l’energia degli Stati Uniti concede un finanziamento agevolato per circa 500 milioni di dollari alla casa automobilistica, necessari per lo sviluppo e per la produzione.

Il primo modello lanciato in commercio è stata la Tesla Roadster, proprio nel 2009, che ha rappresentato un’innovazione senza precedenti, in quanto si è trattato dell’unica (fino ad allora) auto sportiva esclusivamente elettrica con autonomia superiore ai 300 chilometri. L’ultima straordinaria mossa di Musk è stata costituita dall’introduzione del Tesla Semi, pronto a rivoluzionare anche il sistema dei traporti e della logistica. Si tratta di un trattore stradale, in grado di offrire un’autonomia massima di guida di oltre 800 km.

La decisione che ha fatto esplodere Musk

Il giudice della Corte di Cancelleria del Delaware, Kathaleen McCormick, ha negato, dopo averla esaminata, la richiesta avanzata degli avvocati di Tesla di annullare una sentenza da lei precedentemente emessa. Lo scorso gennaio, infatti, la corte aveva definito ingiusta una decisione risalente al 2018, con cui il CDA di Tesla decideva di versare ad Elon Musk un bonus straordinario in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Il giudice ha affermato che gli azionisti non fossero stati adeguatamente informati in merito e che i membri del consiglio di amministrazione non fossero ‘sufficientemente indipendenti’.

La decisione del 2018 attribuiva all’imprenditore sudafricano una cifra equivalente (al tempo) a oltre 55 miliardi di dollari. Al momento dell’iniziale decisione del giudice, la quotazione delle azioni era inferiore a 200 dollari, mentre oggi le stesse viaggiano ad oltre 330 dollari. Ad aumentare è stato anche il valore in Borsa di Tesla, cresciuto del 38% nell’ultimo mese. Musk ha reagito furiosamente alla decisione pubblicando attraverso il proprio social X, un messaggio dal tono piuttosto eloquente: “Gli azionisti dovrebbero controllare il voto delle società, non i giudici”. Il bonus che il giudice ha tolto ad Elon Musk, varrebbe, secondo alcune stime, più di 100 miliardi di dollari.