Valentino Rossi di nuovo in pista: sogno pazzesco

Valentino Rossi potrebbe presto coronare il sogno di tornare in pista: la notizia sta già mandando in estasi tutti i suoi fan.

Valentino Rossi ha concluso la sua carriera in MotoGP nel 2022, lanciandosi poi nel mondo delle corse automobilistiche. Il ‘Dottore’ è l’unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo iridato in quattro categorie differenti, ovvero 125, 250, 500 e MotoGP: nove successi in tutto, di cui cinque vinti consecutivamente tra il 2001 e il 2005.

Da dieci anni il fenomeno di Tavullia è proprietario della VR46 Racing, la squadra motociclistica che nel 2025 si presenterà ai nastri di partenza del Mondiale di MotoGP con Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. In più, come accennato, Rossi si cimenta anche nel Campionato del Mondo Endurance. Nella 6 ore di Imola di quest’anno ha ottenuto uno splendido secondo posto, mentre nella 6 ore del Fuji è giunto in terza posizione conquistando così un altro podio.

Lo scorso novembre il ‘Dottore’ ha preso parte ai rookie test del Campionato del Mondo Endurance in Bahrain, dove ha potuto testare per la prima volta l’Hypercar BMW M Hybrid V8. Le prime sensazioni sono state subito molto positive e per questo i fan non vedono l’ora di godersi di nuovo Valentino Rossi su pista, pronto a dare battaglia e a regalare ancora tantissime emozioni.

Valentino Rossi in pista: fan in visibilio, sta per succedere

L’entusiasmo di Rossi dopo i primi test con la vettura di BMW è apparso fin troppo evidente: il campionissimo è parso subito adattarsi perfettamente alla vettura. Un approccio che ha colpito favorevolmente anche la stessa Casa di Monaco di Baviera. Ma allora ci sono buone possibilità di vedere Rossi in Hypercar? In un’intervista rilasciata al canale YouTube della WEC il nove volte campione del mondo ha fatto capire che tra i suoi obiettivi c’è anche quello di poter cogliere questa sfida in futuro.

Quando sarà possibile vedere Valentino Rossi al volante di una Hypercar? Il campionissimo di Tavullia ha confermato di sperare davvero di poter correre nella categoria Hypercar, anche se molto probabilmente non sarà possibile farlo già nel 2025. Di sicuro, però, dopo questo test con la BMW M Hybrid V8 la sua spinta per coronare questo sogno sarà ancora maggiore: “Spero di sì. Non so se sarà possibile, forse non il prossimo anno, ma dopo questo test, spingerò molto”.

In questo 2024 che ormai va a concludersi Valentino Rossi si è fatto valere nella classe LMGT3 guidando una BMW del Team WRT. Il ‘Dottore’ ha concluso il campionato piazzandosi al sesto posto in classifica.