Clamoroso Verstappen, addio alla Formula 1: il messaggio

Max Verstappen, dal ritiro all’addio alla Formula 1: si moltiplicano le voci sul futuro del quattro volte campione del mondo

È dal dicembre 2021 che la Formula 1 conosce un solo padrone, dominatore in lungo e in largo, in grado di vincere quattro titoli mondiali di fila e attestarsi tra i più grandi di sempre. Lo sa bene la Red Bull che, nonostante la stagione complicata, ha potuto festeggiare l’ennesimo successo di Max Verstappen.

Sul pilota olandese, da sempre, sono tanti i dubbi che riguardano il suo futuro. La scorsa estate il tormentone più grande è stato rappresentato dalla Mercedes con Toto Wolff che ha provato in ogni modo a trovare un accordo per portarlo lontano dalla Red Bull. Nulla da fare, Max è rimasto dov’è e così sarà almeno per tutto il 2025, quando sarà affiancato dal promettente Liam Lawson che ha recentemente rimpiazzato Sergio Perez.

Allo stesso modo non c’è solo la Formula 1 nei pensieri di Max. O almeno, le indiscrezioni che lo vorrebbero ritirarsi dal circus tra non molto si fanno sempre più insistenti. Lui stesso ha ribadito l’idea che non correrà ancora a lungo in diverse occasioni. Adesso, però, una schiarita sul suo destino è arrivata da un altro campione del mondo che è davvero certo della prossima mossa che farà il figlio di Jos.

Verstappen addio alla F1, la rivelazione dell’ex campione del mondo

Ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ ha parlato l’ex pilota di Formula 1 Jenson Button, campione del mondo 2009 con la Brawn GP. L’inglese si è espresso sul futuro di Max Verstappen svelando quella che, secondo lui, sarà la decisione dell’olandese sul ritiro dalla F1.

L’inglese dopo la F1 ha corso in Super GT e WEC, un percorso che potrebbe coinvolgere lo stesso Verstappen. Button è infatti convinto che il figlio di Jos, chiusa la parentesi nel circus, possa effettivamente proseguire a correre in altre categorie: “Ci sono due tipi di piloti. Quelli di F1 e basta, che una volta finita la carriera andranno a sedersi su una spiaggia o a fare un lavoro che gli interessa. E poi ci sono quelli come me e Max, che amano le corse automobilistiche e non si allontaneranno nonostante l’addio alla F1”.

Button è quindi estremamente convinto che Verstappen, quando scadrà il suo contratto con la Red Bull (2028) potrà mettersi alla prova in altri contesti, per vincere anche altrove. “Ha parlato di Endurance, forse Le Mans o Daytona. O magari gare di simulazione, chissà. Di sicuro sarà lì per lottare per la vittoria. In F1 si è al top ma c’è troppa pressione e troppi occhi addosso. Magari correrà in una veste diversa finito il contratto con la Red Bull, chi lo sa”.